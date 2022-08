A voir sa joie après la course, Rénelle Lamote est une athlète heureuse. En difficulté lors des Mondiaux d'Eugene à la mi-juillet, la Française a pris sa revanche à Berlin en prenant une très belle médaille d'argent sur le 800 mètres. Pour les Bleus, c'est une sixième médaille du côté de Munich.

Dans un stade olympique de Berlin détrempé, après les grosses intempéries survenues en fin d'après-midi, la Tricolore a fini 2e de la course derrière l'intouchable Kelly Hodgkinson, vice championne olympique et du monde en titre. Si elle n'a pas amélioré sa meilleure marque de la saison effectuée vendredi lors des demies, son 1'59"49 lui a permis d'ajouter une troisième médaille d'argent lors des Championnats d'Europe en plein air.

Une belle revanche après Eugene

Après Amsterdam 2016, Berlin 2018, il y aura Munich 2022. Pour Lamote, c'est une médaille très importante dans sa carrière après ses échecs récents et la peur de ne pas retrouver son niveau d'avant pandémie. Il y a un mois à Eugene, la native de Coulommiers n'en menait pas large après avoir complètement raté sa demi-finale sur l'épreuve. Battue, mais abattue, elle avait donné rendez-vous à Berlin pour quelque chose de mieux. Elle a joint les actes à la parole.

Lamote l'a reconnu elle-même : elle manquait encore de confiance pour aller chercher mieux. Aux avant-postes pendant toute la course, l'athlète a légèrement rétrogradé avant le dernier virage, laissant les Britanniques Kelly Hodgkinson et Jemma Reekie passer. Avec pas mal de jus, Lamote a ensuite produit son dernier effort pour reprendre Reekie, trop juste, et résister aux retours de la Polonaise Anna Wielgosz et la Suissesse Lore Hoffmann. Au bout de cet effort, il y avait cette médaille d'argent.

