Elaine Thompson est en grande forme. Deux jours après son sacre sur 100 m, Thompson a confirmé dimanche son retour au premier plan en s'imposant sur 200 m, à trois mois des Championnats du monde 2019 de Doha (28 sept-6 oct). S'il avait fallu la photo-finish pour les départager sur la ligne droite (10"73), Thompson, 26 ans, a nettement dominé sa grande rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce sur le demi-tour de piste. Elle a été créditée d'un chrono de 22"00 contre 22"22 à sa dauphine. La double championne olympique 2016, diminuée en 2018 par une blessure à un tendon d'Achille, a également amélioré le chrono de référence de la saison de l'Américaine Anglerne Annelus de 16 centièmes (22"16).

Pas de Mondiaux pour Parchment

Il n'y a en revanche pas eu de doublé pour Yohan Blake. Vainqueur du 100 m vendredi, l'ancien partenaire d'entraînement du roi Usain Bolt a été devancé par Rasheed Dwyer en finale du 200 m (20"23 contre 20.27).

En l'absence de la star Omar McLeod, déjà qualifiée pour les Mondiaux-2019 en vertu de son statut de champion du monde en titre, le 110 m haies a été marqué par une surprise de taille. Hansle Parchment, vice-champion du monde 2015, n'ira pas à Doha : il a terminé 4e de la finale (13"38) remportée par Ronald Levy (13"23) devant Orlando Bennett (13"27).

Sur 400 m, Shericka Jackson, médaillée de bronze des Mondiaux-2015 et des JO-2016, a battu son record personnel avec un chrono de 49"78 (49"83 jusque-là) et a bondi à la 2e place du bilan annuel mondial.

Finale du 100 m annulée

Enfin, la finale du 100 m haies a viré au fiasco et a été annulée. La championne du monde 2015 Danielle Williams a été disqualifiée après un faux-départ, mais a refusé de quitter la piste malgré les rappels à l'ordre du jury. Elle a fini par rejoindre les vestiaires après quinze minutes de discussion. Un second départ a été donné, mais deux participantes, dont la n°1 mondiale Janeek Brown n'ont pas entendu le rappel du starter pour faux-départ, et ont bouclé leur course pour rien.

La fédération jamaïcaine a décidé d'annuler la finale et se réunira pour déterminer les deux hurdleuses qualifiées pour Doha.