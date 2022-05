Dans le monde de "Mondo", c'est une journée basique. Un résultat à deux doigts d'être décevant. Armand Duplantis a gagné son premier concours en plein air de la saison, avec un saut à 5,91m, vendredi à Eugene. Vainqueur il y a deux semaines à Doha, en indoor en raison des conditions climatiques, le champion olympique en titre a encore dû faire face à un programme bouleversé par la météo.

Cette fois, l'épreuve a été avancée d'une journée pour passer entre les gouttes, mais elle a donc été maintenue en extérieur. "Je pense que je préférerais n'importe quoi plutôt que de sauter sous la pluie", avait commenté Duplantis, avant de l'emporter, malgré trois échecs à 6,07m. Christopher Nilsen, 2e du jour (5,81m) conserve la meilleure performance de l'année en outdoor (6,00m).

"Je mentirais si je disais que je ne suis pas amer"

Le recordman du monde (6,20m en salle, en mars dernier) n'est que partiellement satisfait de sa sortie. "Aujourd'hui, il s'agissait de me jauger en plein air. Gagner était la chose la plus importante, commence-t-il par positiver. Mais je mentirais si je disais que je ne suis pas amer d'avoir manqué cette barre à 6,07 m. Je sentais que c'était tout à fait possible. J'ai fait trois bonnes tentatives, mais ce n'était pas pour aujourd'hui (vendredi, NDLR). Quand vous commencez à monter à ces hauteurs, cela ne se joue qu'à quelques centimètres."

Les frères Lavillenie n'ont quant à eux pas participé longtemps à ce concours. Valentin (8e) n'a pas passé la première barre à 5,41 m et Renaud (7e) a buté sur la deuxième, fixée vingt centimètres plus haut. Bien loin du record du meeting qu'il avait établi à 6,05m en 2015 dans l'Oregon.

Pas de record pour Cheptegei

Dans les autres épreuves programmées vendredi au lieu de samedi, l'Américaine Valarie Allman, championne olympique en titre, a gagné au disque. L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, toute fraiche championne du monde en salle, a passé les 2 mètres sur son deuxième essai pour triompher à la hauteur.

En demi-fond, le Kényan Joshua Cheptegei, champion olympique en titre qui ambitionnait de battre son record du monde du 5000m (12:35.36), en a été assez loin. Il a tout de même réalisé le meilleur chrono de l'année (12:57.99), finissant par faire abdiquer l'Ethiopien Milkesa Mengesha (13:01.11). L'Ethiopienne Ejgayehu Taye a décroché la victoire sur la même distance (14:12.98).

La reine du sprint, Elaine Thompson-Herah, sera la tête d'affiche de la suite du meeting, samedi. Les autres bolides que sont Christian Coleman et Shelly-Ann Fraser-Price, ou encore Ryan Crouser, recordman du monde du lancer du poids, seront aussi de cette répétition générale, à deux mois des Mondiaux d'athlétisme qui auront lieu sur ce même Hayward Field, du 15 au 24 juillet

