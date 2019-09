Il avait annoncé "vouloir aller le plus loin possible". Jimmy Vicaut n'ira pas plus loin que les demi-finales. Le sprinteur français n'a terminé qu'à la septième place de sa course et ne sera donc pas au départ d'une quatrième finale mondiale du 100m de sa carrière. Avec un chrono très moyen de 10"16, le natif de Bondy a confirmé qu'il était sans doute un cran en dessous des meilleurs cette saison. Dans les autres courses, les favoris sont passés, Christian Coleman en tête, meilleur temps à la clé. Le tenant du titre Justin Gatlin s'est toutefois fait peur et ne doit sa place en finale qu'à son chrono de meilleur troisième.

Plus d'infos à suivre...