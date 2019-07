Fin de saison prématurée pour Kafétien Gomis. Le neuvième des derniers championnats d'Europe de Berlin a été contraint de mettre un terme à sa saison estivale. La raison ? Atteint d'une chondropathie, soit une inflammation du cartilage que le vétéran de 39 ans a tenté de freiner par du renforcement musculaire et de la rééducation, le vice-champion d'Europe 2010 a préféré renoncer pour assurer sa longévité. L'athlète du Lille Métropole ne participera donc pas aux prochains championnats du monde à Doha, au Qatar (28 septembre - 6 octobre).

"J'ai essayé de m'entraîner avec (la blessure) et d'alléger les impulsions mais ça n'a pas évolué", a-t-il déclaré pour L'Equipe. Puis d'annoncer sa décision, irrévocable. "J'ai décidé, après mûres réflexions, de faire l'impasse sur la saison. Même si elle s'annonce longue, je n'aurai pas le temps nécessaire pour être bien physiquement et prétendre être performant dès les Championnats de France (26-28 juillet à Saint-Etienne). Il est préférable que je me réserve pour tenter la saison 2020 avec de belles compétitions en perspective." Un euphémisme pour évoquer les Jeux Olympiques de Tokyo. L'événement idéal pour boucler la boucle à 40 ans.