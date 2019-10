Les Etats-Unis ont remporté ce samedi le 4x100m messieurs des Mondiaux de Doha. Composé du champion du monde du 100 m Christian Coleman et de celui du 200 m Noah Lyles mais aussi de Justin Gatlin et Michael Rodgers, le relais américain s'est imposé en 37''10, soit la 3e performance de tous les temps. Ils ont devancé les tenants du titre de la Grande Bretagne (Adam Gemili, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake), deuxième en 37''36, et le Japon (Shuhei Tada, Kirara Shiraishi, Yoshihide Kiryu, Abdul Hakim Sani Brown), 3e en 37''43. Il s'agit du premier titre mondial des Américains depuis 12 ans et l'avènement de la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt, retraité en 2017. Coleman et Lyles quittent ainsi le Qatar avec deux médailles d'or en poche.

Pour l'équipe de France (Amaury Golitin, Jimmy Vicaut, Meba-Mickaël Zézé, Christophe Lemaitre), la finale n'a pas duré très longtemps puisque les Bleus ont fait tomber le bâton dès le premier passage de relais entre Golitin et Vicaut. Christophe Lemaitre, qui avait fait l'impasse sur le 200 m et n'avait pas été aligné en séries du relais 4x100 m vendredi avant d'être sélectionné pour la finale, n'aura donc disputé aucune course à Doha. Les Tricolores rêvaient pourtant d'une médaille mondiale après un premier tour convaincant au niveau du chrono. Mais il aurait fallu battre le record de France de près de 4 dixièmes pour espérer décrocher le bronze.

9e médaille pour Fraser-Pryce

Sur le 4x100m femmes; c'est la Jamaïque qui s'est imposée sans grande surprise. Natalliah Whyte, la championne du monde du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith et Shericka Jackson ont aisément dominé en 41''44 la Grande-Bretagne (Asha Philip, Dina Asher-Smith, Ashleigh Neslon et Daryll Neita), 2e en 41''85, et les Etats-Unis (Dezerea Bryant, Teahna Daniels, Morolake Akinosun et Kiara Parker), 3e en 42''10. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte ainsi sa 2e médaille d'or sur ces Championnats du monde, après le 100 m dimanche dernier, la 9e au total de sa carrière lors des Mondiaux: seuls son compatriote Usain Bolt (11 médailles) et l'Américaine Allyson Felix (12, en attendant le 4x400 m dimanche) ont fait mieux.