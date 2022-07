Lancer du poids - 9e - 788 points

Présent dans le groupe A, Kevin Mayer lançait en quatrième position. Son premier lancer a été mesuré à 14,98 mètres, alors que son meilleur jet de la saison est de 15,61 mètres. Un premier essai qui lui permettait de se classer provisoirement troisième de son groupe. Le Français s'est ensuite loupé, en mordant ses deux derniers essais, dans un concours qui est habituellement son point fort. Il a donc dû se contenter de la sixième place, derrière le Grenadien Lindon Victor, l'Allemand Leo Neugebauer, Ziemek, l'Américain Kyle Garland et l'Australien Daniel Golubovic, et neuvième sur l'ensemble de ces deux groupes.

Pour rappel, son record personnel est de 17,08 mètres. A titre de comparaison, Warner a commencé à 14,83 mètres, avant de réaliser son meilleur jet de la saison, à 14,99 mètres, puis de mordre son troisième essai. Par conséquent, le Canadien fait mieux que le Français et au classement général, il reste en tête, avec 2 846 unités, tandis que Kevin Mayer, avec 788 points supplémentaires, grimpe d'une position pour se retrouver cinquième, avec 2 680 points. Le prochain rendez-vous de ce décathlon sera la hauteur, à 1h10 heure française.

Saut en longueur - 6e - 945 points

Après le 100 mètres, la longueur. Kevin Mayer a confirmé lors de cette deuxième épreuve. Présent dans le groupe A, le Français a terminé cinquième, avec un meilleur saut mesuré à 7,54 mètres, soit son meilleur saut de la saison et le neuvième de sa carrière. Le sixième meilleur saut sur l'ensemble des deux groupes. Dans son groupe, Warner, Ziemek, Owens-Delerme et le Norvégien Sander Skotheim ont fait mieux.

Ce qui lui a permis de marquer 945 points supplémentaires, pour conforter sa sixième place au niveau du classement général de ce décathlon, avec un total de 1892 unités. Le Canadien Damian Warner conforte sa place de leader, avec 2057 unités.

100 mètres - 6e - 947 points

Ce décathlon débutait par le 100 mètres. Présent dans la troisième série, Kevin Mayer, vice-champion olympique en titre et recordman du monde (9 126 points), a pris la sixième place de sa course, dans un temps de 10'62'', soit son meilleur chrono de la saison et le quatrième 100 mètres le plus rapide de sa carrière. Le meilleur restant celui des Mondiaux de Doha, en 10'50'', alors qu'il fait mieux que celui de Tokyo (10'68''). Un temps qui correspond au sixième meilleur chrono sur l'ensemble des trois séries, ce samedi.

Dans sa course, devant lui, les Canadiens Damian Warner, champion olympique en titre, et Pierce Lepage, l'Australien Ashley Moloney, le Portoricain Ayden Owens-Delerme et l'Américain Zachery Ziemek ont fait mieux. Le Tricolore a donc pu glaner 947 points d'entrée, pour évidemment également prendre la sixième place au classement général de ce décathlon. C'est le Canadien Damian Warner qui a pris la tête, avec 1 030 points.

