Cyréna Samba-Mayela tombe de haut. Championne du monde en salle cette année sur le 60 mètres haies, la Française a été sortie dès les séries du 100 mètres haies des championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent actuellement du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis.

Présente dans la deuxième série, la Tricolore n'a pas pu faire mieux que quatrième, derrière la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, championne olympique en titre, la Bahamienne Devynn Charlton et la Suissesse Noemi Zbären, dans un temps de 13'15''. Seules les trois premières de chaque série étaient directement qualifiées pour les demi-finales, avec également les six meilleurs temps sur l'ensemble des six courses. La jeune athlète de 21 ans, entraînée par Teddy Tamgho, n'ira donc pas plus loin.

Bapté passe au temps

Contrairement à Laeticia Bapté. Sa compatriote, présente dans la cinquième série, a terminé cinquième de sa course, dans un temps de 13'03'', derrière l'Américaine Alia Armstrong, la Jamaïcaine Megan Tapper, médaillée de bronze à Tokyo, la Sud-Africaine Marione Fourie et la Japonaise Mako Fukube.

Un chrono qui correspond au troisième temps parmi les athlètes qualifiées par ce biais. Ce temps lui permet donc de valider son ticket pour les demi-finales. Ces séries ont été dominées par la Nigériane Tobi Amusan, qui, dans un temps de 12'40'', signe un nouveau record d'Afrique. Les demi-finales se dérouleront dans la nuit de dimanche à lundi, à 02h05 heure française.

