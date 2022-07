Le champion olympique italien du 100 m ne pouvait pas rater ça. Oui, Marcell Jacobs sera bien au départ des Championnats du monde qui débutent vendredi à Eugene. "Le double champion olympique prendra part aux séries du 100 m des Mondiaux de Eugene qui sont programmées dans la nuit de vendredi à samedi", a indiqué la fédération italienne.

"La décision a été prise après une discussion entre l'athlète, son entraîneur Paolo Camossi et la direction technique de l'équipe italienne, à la lumière des nouvelles rassurantes venant de Beaverton, non loin de Portland, où Jacobs a fait son stage de préparation avant les Mondiaux", poursuit le texte. Jacobs, sacré champion olympique du 100 m et du relais 4x100 m l'été dernier à Tokyo, à la surprise quasi générale, n'a pas pu courir le moindre 100 m de haut niveau international cette année, en raison notamment d'une blessure à une cuisse.

Le problème physique est résolu

Dans un entretien au Corriere della Sera paru mercredi, son entraîneur a assuré qu'il "n'existait aucun scénario selon lequel Marcell ne sera pas dans les starting blocks du 100 m vendredi": "Le problème physique est résolu, il ne ressent plus aucune douleur", a assuré Paolo Camossi. Jacobs a également été perturbé cette saison par des problèmes intestinaux qui l'ont privé d'une compétition au Kenya début mai. Il n'aura disputé que deux compétitions sur 100 m le 18 mai puis le 25 juin, face à une faible opposition.

Il a réalisé des chronos de 9"99, avec beaucoup de vent, et de 10"12, loin des meilleurs temps mondiaux.

