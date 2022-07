Il s'en est fallu de peu. Mais Oblique Seville a sauvé l'honneur de la Jamaïque, qui aurait pu se retrouver sans finaliste sur la ligne droite, samedi à Eugene. Yohan Blake, quatrième de la première demi-finale (10''12) était en ballottage défavorable. Il a finalement basculé du mauvais côté. Et c'est le jeune Seville qui portera les espoirs de l'île en finale. Auteur du meilleur temps des demies, en 9''90, le sprinteur de 21 ans sera, avec Akani Simbine (9''97), le principal obstacle à un triplé US en finale.

A la maison, les sprinteurs américains ont réussi à se qualifier à quatre pour la grande finale du 100 mètres. Mais ce n'est pas Fred Kerley, incandescent vendredi (9''79), qui a brillé le plus. Marvin Bracy a couru la ligne droite en 9"93". Trayvon Bromell, en 9''97, a également couru plus vite que Kerley, qualifié en 10''02 et vainqueur de sa demi-finale devant Christian Coleman (10''05). Le Japonais Abdul Hakim Sani Brown et le Canadien Aaron Brown ont pris les deux dernières places pour la finale (4h50).

Médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo, Andre de Grasse n'a pas fait mieux que Blake. Le Canadien n'a pas passé le cap (10"21).

