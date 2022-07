Le coup d'envoi des Mondiaux d'athlétisme d'Eugène se rapproche ! Du 15 au 24 juillet, les divers Armand Duplantis, qui pourrait (encore) battre bien des records, Marcell Jacobs, champion olympique du 100 m et qui devra faire à Christian Coleman, ou encore la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce en quête d'un 5e titre mondial, vont animer une compétition toujours très attendue. Autant dire que le programme s'annonce très riche.

Ad

De la perche au saut en longueur, du 100 m, donc, au marteau, en passant par le javelot, beaucoup de compétitions vont de disputer.

Mondiaux Après l'or aux JO, le titre mondial ? Jacobs sera bien là IL Y A 2 HEURES

A quelle heure aura lieu le 100 mètres ?

Mais commençons par l'évènement le plus attendu, qui sera bien évidemment le 100 m hommes. Il faudra vous lever tôt pour y assister, puisque la course se déroulera le samedi 16 juillet à 4h50. Pour tous les résultats de la nuit, ainsi que les réactions et analyses, Eurosport.fr se chargera de vous tenir à jour pendant l'intégralité de la compétition. Dates, horaires : voici le programme complet des Mondiaux à Eugène.

Vendredi 15

(à partir de 18h05) Qualifications marteau hommes

(19h10) Qualifications hauteur hommes

(20h45) Séries 4x400 m mixte

(21h05) Qualifications marteau femmes

(21h30) Tour préliminaire 100 m hommes

(22h10) 20 km marche femmes

(00h10 samedi) 20 km marche hommes

(02h05) Qualifications poids femmes

(02h15) Séries 3000 m steeple hommes

(02h20) Qualifications perche femmes

(03h00) Qualifications longueur hommes

(03h10) Séries 1500 m femmes

(03h50) Séries 100 m hommes

(03h55) Qualifications poids hommes

(04h55) Finale 4x400 m mixte

Samedi 16

(19h30) Qualifications triple saut femmes

(19h35) Séries 3000 m steeple femmes

(20h10) Qualifications hauteur femmes

(20h25) Séries 110 m haies hommes

(21h00) Finale marteau hommes

(21h20) Finale 10.000 m femmes

(22h20) Séries 400 m haies hommes

(02h10 dimanche) Séries 100 m femmes

(03h00) Demi-finales 100 m hommes

(03h20) Finale longueur hommes

(03h25) Finale poids femmes

(03h30) Séries 1500 m hommes

(04h05) Demi-finales 1500 m femmes

(04h50) Finale 100 m hommes

Dimanche 17

(15h15) Marathon hommes

(19h35) Heptathlon - 100 m haies

(20h05) Séries 400 m hommes

(20h35) Heptathlon - Hauteur

(20h35) Finale marteau femmes

(21h00) Séries 400 m femmes

(22h00) Finale 10.000 m hommes

(22h45) Heptathlon - Poids

(02h05 lundi) Demi-finales 110 m haies hommes

(02h05) Qualifications disque hommes

(02h25) Finale perche femmes

(02h33) Demi-finales 100 m femmes

(03h03) Demi-finales 400 m haies hommes

(03h27) Finale poids hommes

(03h38) Heptathlon - 200 m

(04h00) Demi-finales 1500 m hommes

(04h30) Finale 110 m haies hommes

(04h50) Finale 100 m femmes

Lundi 18

(15h15) Marathon femmes

(18h35) Heptathlon - Longueur

(19h55) Heptathlon - Javelot

(02h05 mardi) Séries 200 m hommes

(02h10) Qualifications disque femmes

(02h45) Finale hauteur hommes

(03h00) Séries 200 m femmes

(03h20) Finale triple saut femmes

(03h55) Heptathlon - 800 m

(04h20) Finale 3000 m steeple hommes

(04h50) Finale 1500 m femmes

Mardi 19

(02h15 mercredi) Séries 400 m haies femmes

(02h40) Finale hauteur femmes

(03h05) Demi-finales 200 m femmes

(03h33) Finale disque hommes

(03h50) Demi-finales 200 m hommes

(04h30) Finale 1500 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies hommes

Mercredi 20

(00h20 jeudi) Qualifications javelot femmes

(01h25) Séries 5000 m femmes

(02h20) Séries 800 m hommes

(03h15) Demi-finales 400 m haies femmes

(03h30) Finale disque femmes

(03h45) Demi-finales 400 m femmes

(04h15) Demi-finales 400 m hommes

(04h45) Finale 3000 m steeple femmes

Jeudi 21

(02h05 vendredi) Qualifications javelot hommes

(02h10) Séries 800 m femmes

(03h10) Séries 5000 m hommes

(03h20) Qualifications triple saut hommes

(04h00) Demi-finales 800 m hommes

(04h35) Finale 200 m femmes

(04h50) Finale 200 m hommes

Vendredi 22

(15h15) 35 km marche femmes

(02h05 samedi) Qualifications perche hommes

(02h40) Séries 4x100 m femmes

(03h05) Séries 4x100 m hommes

(03h20) Finale javelot femmes

(03h35) Demi-finales 800 m femmes

(04h15) Finale 400 m femmes

(04h35) Finale 400 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies femmes

Samedi 23

(18h50) Décathlon - 100 m

(19h40) Décathlon - Longueur

(20h20) Séries 100 m haies femmes

(21h00) Qualifications longueur femmes

(21h10) Décathlon - Poids

(01h10 dimanche) Décathlon - Hauteur

(02h10) Séries 4x400 m femmes

(02h40) Séries 4x400 m hommes

(03h00) Finale triple saut hommes

(03h10) Finale 800 m hommes

(03h25) Finale 5000 m femmes

(03h35) Finale javelot hommes

(03h55) Décathlon - 400 m

(04h30) Finale 4x100 m femmes

(04h50) Finale 4x100 m hommes

Dimanche 24

(15h15) 35 km marche hommes

(18h35) Décathlon - 110 m haies

(19h30) Décathlon - Disque

(21h15) Décathlon - Perche

(02h05 lundi) Demi-finales 100 m haies femmes

(02h05) Décathlon - Javelot

(02h25) Finale perche hommes

(02h50) Finale longueur femmes

(03h05) Finale 5000 m hommes

(03h35) Finale 800 m femmes

(04h00) Finale 100 m haies femmes

(04h20) Décathlon - 1500 m

(04h35) Finale 4x400 m hommes

(04h50) Finale 4x400 m femmes

Mondiaux Amos suspendu provisoirement pour dopage IL Y A 4 HEURES