Comme un air de déjà-vu. Sacré lors des dernier championnats du monde, il y a 3 ans à Doha, le Japonais Toshikazu Yamanishi a conservé l'or mondial du 20 kilomètres marche devant son compatriote Koki Ikeda lors des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene.

Un an après, où en est la météorite Jacobs ?

Ad

Sous une forte chaleur et sur une boucle d'un kilomètre peu ombragée, Yamanishi (26 ans), qui n'avait pu ramener que la médaille de bronze olympique il y a un an à Sapporo (Japon), s'est imposé après avoir faussé compagnie dans le dernier kilomètre à Ikeda. En plus de sa médaille d'or, le Japonais réalise en plus la meilleure performance mondiale de l'année, en bouclant les 20 kilomètres en 1h19 minutes et 07 secondes.

Mondiaux Bigot en finale du marteau, Tamberi se fait une grosse frayeur, García León pour l'histoire IL Y A 3 HEURES

Le vice-champion olympique en titre a franchi, lui, la ligne avec sept secondes de retard. Le Suédois Perseus Karlström, arrivé onze secondes après Yamanishi, complète le podium, comme à Doha. Yamanishi, devenu il y a 3 ans le tout premier marcheur japonais sacré champion du monde du 20 km, marque donc un peu plus l'histoire de son pays, à l'instar de la Péruvienne Kimberly Garcia Leon sur le 20 kilomètres marche féminin

Avec AFP

Mondiaux "Ils ne doivent pas se faire taper par un espoir" : Zhoya, zéro pression IL Y A 4 HEURES