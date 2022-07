Drapeau américain sur le dos, sourire non feint adressé à tous ses concurrents ainsi qu’à la foule en délire qui l’a poussé, elle et ses compatriotes, sur cette finale du 4x400 mètres mixte, Allyson Felix a définitivement rangé les pointes, après une immense carrière, ce samedi à Eugene. Mais sûrement pas avec la médaille qu’elle espérait ramener pour sa dernière course.

Ad

Car les États-Unis ont terminé à la 3e place seulement, avec un temps en en 3’10’’16, après avoir mené jusque dans les derniers mètres, devancés par les Pays-Bas (3’09’’90), et la République Dominicaine (3’09’’82), qui confirme ses bonnes dispositions dans l’épreuve, après la médaille d’argent glanée aux JO de Tokyo l’été dernier.

Tokyo 2020 Miller intouchable, Felix et son finish de feu : la dernière ligne droite du 400m en vidéo 06/08/2021 À 13:13

Lancée en tête, Felix a finalement été rattrapée

Toujours est-il qu’avec cette dix-neuvième médaille aux championnats du monde, Felix a un peu plus magnifié son immense palmarès, avec également 13 titres. Mais au vu de la physionomie de la course, celle qui compte également 11 médailles olympiques, dont 7 du plus beau métal, pourra tout de même avoir des regrets de n’avoir pu décrocher une 14e médaille d’or mondiale.

Car les États-Unis ont mené presque tout au long de la course, parfaitement emmenés par Elija Godwin, qui a lancé Felix, couloir numéro 6 au deuxième relais, en tête. Celle-ci, d’abord largement devant, a finalement été rattrapée par la Dominicaine Marileidy Paulino, qui a remis son équipe dans la course.

Si Vernon Norwood a permis aux locaux de reprendre les commandes, Kennedy Simon, dernier relais côté USA, a craqué dans la dernière ligne droite, dépassée sur le gong par la Dominicaine Fiordaliza Cofil puis par la Néerlandaise Femke Bol, juste avant la ligne d’arrivée. Champions olympiques en titre, les Polonais ont terminé au pied du podium.

Sélections américaines Lyles, Thomas et Felix se promènent sur 200 mètres 26/06/2021 À 07:26