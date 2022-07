3000 Mètres Steeple : Mehdi Belhadj passe ric-rac en finale

Il voulait s’en passer, mais il aura finalement dû s’en contenter pour accéder à la grande finale. Sacré champion de France du 3000 mètres Steeple le mois dernier à Caen, Mehdi Belhadj est passé au temps pour le rendez-vous prévu dans la nuit de lundi à mardi à Eugene.

Après une course de haut niveau, où il était encore dans les trois premiers (directement qualifiés pour la finale) à quelques mètres de la ligne d’arrivée, le Français, dont c'était la première grande compétition internationale, n’a pas pu résister au retour supersonique du Kényan Conseslus Kipruto.

"Aujourd’hui, l’objectif principal c’était de finir dans les trois, il n’y avait aucune autre solution. Mais on verra bien", avait dit le Français, déçu, au micro de France 2 après la course. Finalement, avec sa course en 8’20’’47, il a réalisé le 4e meilleur temps (hors qualifiés direct) des trois séries, et valide son objectif annoncé dans l’Oregon : faire partie des 15 meilleurs mondiaux. Pour lui, la finale, où seront bien présents les grands favoris dont le Marocain et champion olympique en titre Soufiane El Bakkali, ne sera que du bonus.

Saut à la perche : Une frayeur pour Chevrier, Chapelle tranquille

Deux sauts, c’est tout ce qu’il aura fallu à Ninon Chapelle pour se hisser en finale du concours de saut à la perche féminin dans ces championnats du monde à Eugene. Après des championnats de France ratés le mois dernier, où elle avait terminé loin de la tête en réussissant seulement à passer 4,30, la vainqueure des Jeux Méditerranéens a profité de ce ticket gratté pour l’Oregon pour se rattraper. Facile à 4,35 mètres, elle a aussi passé dès le premier essai la barre à 4,50, dans un concours où ses concurrentes ont galéré. "Le vent était très changeant, je pense que ça a gêné pas mal de filles", a-t-elle tenté de décrypter.

Parmi celles-ci, Margot Chevrier, double championne de France en titre, qui s’est fait peur après avoir effacé dès le premier essai une barre à 4,35 mètres. Sur la suivante, positionnée à 4,50 mètres, elle a eu besoin de son troisième et dernier essai pour se qualifier en finale, qui se disputera dans la nuit de dimanche à lundi (02h25). En espérant que, cette petite contrariété passée, Chevrier se lâche enfin.

