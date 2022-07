Onze et douze centièmes. Voici ce qui sépare désormais Shericka Jackson et Loah Lyles des records historiques de Florence Griffith-Joyner (21''34 en 1988) et Usain Bolt (19''19 en 2009) sur 200m. Vendredi à Eugene, un vent nouveau a soufflé sur les championnats du monde. Il pourrait même être qualifié de tempête.

Avant même le début de la compétition, de nombreux paramètres laissaient penser que d’éventuels records pourraient tomber au Hayward field. Ce fut le cas, au moins pour celui des championnats en ce qui concerne Shericka Jackson (21”45) et pour celui des Etats-Unis dans le cas de Noah Lyles (19”31).

Deux performances qui se font écho, tant elles se rapprochent irrémédiablement de deux marques historiques que certains ne pensaient pas à portée avant encore de nombreuses années. Mais la piste d’Eugene semblait particulièrement encline à pousser l’écriture d’une nouvelle page de l’athlétisme.

On s'imagine toujours ce grand moment où l'on réalise l'impossible. C'est exactement ce que je vis

"On s'imagine toujours ce grand moment où l'on réalise l'impossible. C'est exactement ce que je vis. Être devant son public rend ce moment d'autant plus intense. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour motiver la foule. Ils sont déjà à fond en vous voyant. Ça fait courir plus vite, cette énergie. Et franchement, quand je suis entré dans le stade, je savais que j'allais réussir quelque chose de grand, a rapporté Noah Lyles. Je crois me souvenir avoir embrassé la piste. Désormais c'est mon stade."

Michael Johnson au placard

Certes, les 19''19 de Bolt et les 21''34 de Griffith-Joyner n’ont pas encore été battus. Mais la fin d’une ère paraît plus proche que jamais. "J'espérais vraiment que ça soit un chrono rapide, mais quand je l'ai vu, je me suis dit : 'sérieusement ?'", s’est étonné le nouveau double champion du monde du demi-tour de piste Noah Lyles.

Michael Johnson m'a félicité. J'étais sous le choc

"J'ai d'abord vu 19”32. Mais je ne voulais pas partager le chrono avec Michael Johnson (ex-détenteur du record du monde en 19”32, NDLR). Je priais pour que ça change. Et le chrono a été corrigé (19''31), la foule a crié. J'ai regardé l'écran géant, 31, j'étais fou! Michael Johnson m'a félicité. J'étais sous le choc, j'avais échangé avec lui sur Twitter mais je ne l'avais jamais rencontré en vrai. C'était la rencontre de deux générations. Il m'a juste félicité pour mon bon boulot et ma carrière", a raconté le nouveau double champion du monde américain.

Avec un vent peu prononcé (+0.4m/s), Noah Lyles a déjà réécrit un pan de l’histoire en subtilisant, à 25 ans, le record des USA à la légende Johnson. Et si cela n’allait pas assez vite, du monde se bouscule déjà dans les starting-blocks. Derrière Noah Lyles arrive en premier lieu un prodige de seulement 18 ans, médaillé de bronze sur ce fameux 200m d’Eugene.

Il s’agit d’Erriyon Knighton, détenteur du record du monde des moins de 20 ans sur la distance et 8e meilleur performeur de tous les temps depuis son affolant chrono de 19”49 (avril 2022). Un temps que la légende Usain Bolt elle-même n’avait pas encore touché du doigt au même âge.

C'était écrit pour Jackson

Et du côté des femmes, ce sont plusieurs générations qui risquent de prendre un coup sur la tête. Le record de Griffith-Joyner date de 1988, une éternité, et voit planer sur lui l’ombre du dopage depuis plus de trois décennies. Alors face à ce mur de l’histoire, les Jamaïcaines ont commencé leur travail de sape ces deux dernières saisons.

Tout laissait d’ailleurs penser que le record qui tomberait en premier serait celui du 100m, par l’intermédiaire de la décuple championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce ou bien de la quintuple championne olympique Elaine Thompson-Herah. Cette dernière s’était d’ailleurs approchée à cinq centièmes l’an passé (10''54) sur la piste d’Eugene justement. Cinq jours plus tard, Fraser-Pryce avait parcouru la ligne droite en 10''60, à Lausanne.

Finalement, Eugene a assisté au plus grand rapproché sur une autre distance, le 200m, et de la part d’une de leurs compatriotes, Shericka Jackson. A Kingston, la Jamaïcaine avait dominé le 100m et le 200m de ses championnats nationaux. Elle est d’ailleurs devenue la troisième meilleure performeuse de l’histoire, en 21''55. Un temps qui laissait présager celui de cette nuit historique.

