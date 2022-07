Tout simplement la deuxième course la plus rapide de l'histoire. Près d'un an après le plus grand 400m haies de l'histoire de l'athlétisme, record du monde à la clef, les Mondiaux d'Eugene ont offert, mercredi, un spectacle d'anthologie. Mais cette fois-ci, le recordman du monde Kartsen Warholm, de retour de blessure, a totalement explosé dans la dernière partie de course, tandsi que le jeune Brésilien de 22 ans Alison Dos Santos allait glaner un premier titre mondial (46"29), en établissant un nouveau record des championnats du monde.

Derrière lui, l'Américain Rai Benjamin a de nouveau échoué à la deuxième place, comme lors des Jeux Olympiques de Tokyo, malgré son meilleur chrono de la saison (46"89). Mais ce fut bien pour la dernière marche du podium que le duel le plus serré s'est disputé. Au terme d'une énorme dernière ligne droite, le Français Wilfried Happio (47"41, record personnel) a coupé la ligne d'arrivée deux centièmes derrière l'autre Américain Trevor Bassitt (47"39, record personnel).

"On veut toujours mieux faire, je ressors grandi de ces championats, avec un bon chrono (47"41, record personnel), a relativisé Happio. C'est beau comme chrono, maintenant on se focalise sur les "Europe". Il ne fallait pas que je me calque sur leur rythlme (des meilleurs, NDLR). Après, dans la derrnière ligne droite on s'est regardés." A la question "Avez-vous cru au podium ?" , le Français s'est fendu d'une réponse courte mais pleine de sous-entendus, le rictus au coin des lèvres :"Ouai, peut-être bien."

Warholm insuffisamment remis

Karsten Warholm, lui, semblait bien parti avant de s'effondrer pour prendre finalement la 7e place de cette finale (48"42). "C'est probablement un manque de travail spécifique, lactique, a expliqué le Norvégien. J'ai donné tout ce que j'avais mais je ne pouvais pas faire plus. Je suis déçu bien sûr mais c'est comme ça, c'est trop difficile de faire une performance dans ces conditions-là."

