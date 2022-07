Duplantis, record du monde et le titre mondial à la clé...

Armand Duplantis n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Ce dimanche, en clôture des championnats du monde d'athlétisme, du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis, le Suédois a battu son propre record du monde du saut à la perche, le portant à 6,21 mètres, soit un petit centimètre de mieux que la précédente marque établie au mois de mars dernier, du côté de Belgrade. Son cinquième record, le troisième cette année. Une barre franchie à son deuxième essai, mais son énorme marge sur celui-ci peut laisser penser qu'il ne devrait pas s'arrêter là.

Au moment de franchir cette barre impressionnante, "Mondo" Duplantis était alors déjà assuré du titre de champion du monde en plein air. Le seul qui manquait à son palmarès, lui qui n'est âgé que de 22 ans. Le Suédois a été champion d'Europe en 2018, champion olympique l'été dernier et champion du monde en salle plus tôt cette l'année.

... tout comme Amusan sur le 100 mètres haies

Elle avait frappé un gros coup dès les demi-finales. Âgée de 25 ans, la Nigériane Tobi Amusan a battu le record du monde du 100 mètres haies, le portant à 12'12'', finissant juste devant celle qui détenait ce fameux record du monde depuis 2016 (12'20''), à savoir l'Américaine Kendra Harrison. Pour ensuite récidiver lors de la finale, avec un nouveau temps stratosphérique de 12'06''.

Mais en raison d'un vent trop favorable dans le dos (2,5 m/s), son chrono ne sera pas homologué. La Nigériane se consolera, malgré tout, avec le titre de championne du monde qu'elle a évidemment remporté. Sur le podium, elle devance la Jamaïcaine Britany Anderson (12'23'') et la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn (12'23''), qui n'est autre que la championne olympique en titre. Les deux athlètes ont été départagées au millième de seconde.

Les Américains survolent les deux relais 4x400 mètres

Ils clôturaient ces Mondiaux. Lors des relais 4x400 mètres, les Etats-Unis se sont imposés à chaque fois, que ce soit chez les hommes comme chez les dames. Chez les dames, la légende Allyson Felix, qui a été rappelé pour disputer les séries, décroche une 20e médaille mondiale. Un record. En finale, le quatuor composé de Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson et Sydney McLaughlin, qui a explosé le record du monde du 400 mètres haies il y a deux jours, a signé un temps de 3'17''79, devançant, sur le podium, la Jamaïque et la Grande-Bretagne.

Chez les hommes, ce sont Elija Godwin, Bryce Deadmon, Champion Allison et Michael Norman, champion du monde sur le 400 mètres, qui ont triomphé. Dans un temps de 2'56''17, les Américains ont également devancé la Jamaïque, alors que le podium a été complété par la Belgique. Deux ultimes médailles pour les Etats-Unis, rois chez eux, avec 33 médailles dont treize en or.

Sydney McLaughlin Crédit: AFP

Ingebrigtsen se rattrape sur le 5000 mètres

Il avait une revanche à prendre. Alors qu'il n'avait pas digéré sa médaille d'argent sur le 1500 mètres, distance dont il est pourtant le champion olympique en titre, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans, s'est parfaitement bien rattrapé, puisqu'il a décroché le titre mondial sur la distance du 5000 mètres. Son premier titre mondial.

Son temps de 13'09''24 lui a permis de devancer, sur le podium, le Kényan Jacob Krop (13'09''98) et l'Ougandais Oscar Chelimo (13'10''20), qui décrochent leur toute première médaille internationale. Ces deux athlètes sont aussi jeunes que lui et âgés de 21 et 20 ans. Sa tactique habituelle, à savoir son accélération progressive à l'occasion du tout dernier kilomètre, a marché et aucun de ses concurrents n'a donc pu l'empêcher de s'imposer, en tentant de le doubler lors du dernier tour.

Jakob Ingebrigtsen Crédit: Getty Images

Après l'or olympique, Mu championne du monde du 800 mètres

Elle confirme sa suprématie sur la distance. Âgée de seulement 20 ans, l'Américaine Athing Mu, championne olympique en titre et également championne olympique sur le 4x400 mètres féminin avec le relais américain, a remporté le titre mondial sur la distance du 800 mètres, pour ses tous premiers Mondiaux.

Sur le podium, l'athlète, invaincue sur la distance en plein air depuis 2019, devance, de très peu, la Britannique Keely Hodgkinson, de huit petits centièmes, avec un temps de 1'56''30. alors que la troisième place est revenue à la Kényane Mary Moraa, dans un temps de 1'56''71. Avant Mu, jamais une Américaine n'avait remporté l'or mondial sur cette distance.

Mihambo conserve son bien à la longueur

Elle reste la reine. Malaika Mihambo, championne olympique en titre, a conservé son titre de championne du monde au saut en longueur. Son essai mesuré à 7,12 mètres a donc grandement suffi à son bonheur.

Aujourd'hui âgée de 28 ans, l'Allemande, également championne d'Europe en 2018, était donc également montée sur la plus haute marche du podium, du côté de Doha, à l'occasion de la dernière édition des Mondiaux. Ce dimanche, l'athlète a devancé la Nigériane Ese Brume (7,02 mètres) et la Brésilienne Leticia Oro Melo (6,89 mètres).

Mihambo Crédit: Getty Images

