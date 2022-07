Cette fois-ci, le mental a répondu présent. L'Américain Michael Norman a remporté le 400m des championnats du monde d'athlétisme samedi à Eugene (Oregon), sa première médaille internationale en individuel.

En 44"29, Norman (24 ans) a devancé le Grenadien Kirani James (44.48) et le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.66), le Sud-Africain Wayde Van Niekerk terminant 5e (44.97) pour son grand retour après une grave blessure survenue en 2017.

"Je me sens nettement en progression par rapport à ces dernière années. J'ai tout donné aujourd'hui, tout ce qu'un corps peut donner. Je me réjouis pour les mois à venir", a déclaré le Sud-Africain après sa course.

