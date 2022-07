Barshim premier triple champion du monde à la hauteur

Le Qatari Mutaz Essa Barshim, co-champion olympique en titre, a été sacré champion du monde du saut en hauteur pour la troisième fois d'affilée à Eugene (Oregon) mardi.

Barshim, déjà titré en 2017 et 2019, s'est imposé en franchissant 2,37 m et en mettant un véritable coup de massue sur ce concours, devant le Sud-Coréen Sanghyeok Woo (2,35 m) et l'Ukrainien Andriy Protsenko (2,33 m). Il y a un an à Tokyo, le Qatari avait partagé l'or olympique avec l'Italien Gianmarco Tamberi, resté cette fois au pied du podium.

El Bakkali confirme son statut

Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3000 m steeple pour la première fois de sa carrière. En 8'25"13, El Bakkali (26 ans) a devancé l'Ethiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto.

Déjà battu aux JO de Tokyo l'été dernier, Girma (21 ans) a de nouveau buté sur El Bakkali qui a utilisé son finish pour dominer ses concurrents dans le dernier tour, après un début de course plutôt "lent" qui a permis à une dizaine de coureurs de se disputer les places sur le podium. Après l'argent en 2017 et le bronze en 2019, El Bakkali a donc complété sa collection de médailles mondiales.

Rojas triple championne du monde

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a remporté un troisième titre mondial consécutif au triple saut avec 15,47m, la 6e meilleure performance de tous les temps, mardi à Eugene.

Rojas (26 ans), recordwoman du monde et championne olympique de la discipline, a devancé la Jamaïcaine Shanieka Ricketts (14,89 m) et l'Américaine Tori Franklin (14,72 m) mais n'a pas réussi à se rapprocher réellement de l'immense barre symbolique des 16m qu'elle a dans le viseur depuis plusieurs mois.

Kipyegon en patronne d'un 1500m fou

La Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique, a remporté un deuxième titre mondial sur le 1500 m à l'issue d'une course disputée sur un rythme endiablé. En 3'52"96, dixième meilleure performance de tous les temps, Kipyegon (28 ans) a devancé l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (3:54.52), qui a fait exploser la course dès le départ, et la Britannique Laura Muir (3:55.28).

Les deux championnes avaient offert une course similaire dans la même enceinte du Hayward field fin mai à l'occasion du meeting de la Ligue de diamant: Tsegay avait imprimé un tempo très rapide mais avait été débordée par Kipyegon déjà pour une victoire dans un chrono à peine plus rapide (3:52.59). En plus de son titre de 2017, Kipyegon comptait déjà deux médailles d'argent mondiales décrochées en 2015 et 2017.

La pépite US au rendez-vous

Knighton la perle US au rendez-vous Après le 100m, place au demi-tour de piste. Et si les AMéricains ont une nouvelle fois impressionner après leur triplé sur la ligne droite, ce sont d'autres acteurs qui se sont illustrés lors des séries du 200m des Mondiaux d'Eugune, mardi.

A commencer par la pépite floridienne, Erriyon Knighton (18 ans), meilleur performeur mondial de l'année en 19"49. Le jeune sprinteur a écoeuré la concurrence en remportant sa série sans aucun problème en 20"01, meilleur chrono de la journée.

Une décontraction dont a également fait preuve le champion du monde du 100m Fred Kerley (20"17), tandis que l'on retiendra l'arrogance du chambrage de Noah Lyles, champion du monde en titre, lors des derniers mètres de sa série gagnée en 19"98, meilleur temps des séries.

Thiam sacrée sur la dernière épreuve

La Belge Nafissatou Thiam, double championne olympique de l'heptathlon, a remporté le titre mondial en renversant la Néerlandaise Anouk Vetter lors de la dernière épreuve, le 800m. Thiam remporte à 27 ans un deuxième titre de championne du monde après celui de 2017 avec un total de 6.947 points à l'issue des sept épreuves en deux jours, devant Vetter (6.867 points) et l'Américaine Anna Hall (6.755 points).

La Belge a dû puiser dans ses réserves pour battre de plus de deux secondes son record personnel sur le 800m en 2'13"25, qu'elle abordait derrière Vetter au classement provisoire. Mais comme aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, la Néerlandaise de 29 ans a dû s'incliner.

Jackson et Fraser-Pryce en contrôle

Jackson et Fraser-Pryce tout en maîtrise Contrairement aux hommes, chez les femmes, les noms des meilleures partantes du 200m sont les mêmes que sur la ligne droite. Mais l'ordre pourrait bien changer. Troisième de la finale du 100m, Shericka Jackson est la Jamaïcaine à avoir donner la meilleure impression en remportant sa série en 22"33.

Quant à la quintuple championne du monde du 100m Shelly-Ann Fraser-Pryce, la maîtrise était également au rendez-vous (22"26), bien que sa série ait été dominé par la surprenante Aminatou Seyni (21"98), meilleur temps des séries et seule femme sous les 22 secondes.

(Avec AFP)

