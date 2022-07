Une aura incontestée, un palmarès incontestable. Au panthéon de l’athlétisme mondial, Shelly-Ann Fraser-Pryce n’a que peu d’égal. Au crépuscule de sa carrière, alors qu’elle dispute à Eugene certainement ses derniers championnats du monde, la Jamaïcaine de 35 ans a prouvé que les années bonifiaient encore son talent, si éternel soit-il.

Sur la ligne droite de la piste la plus emblématique des Etats-Unis, la reine à la chevelure jaune et verte s’est parée pour la 5e fois de sa carrière de l’or mondial sur 100 mètres, lundi, en s’offrant par la même occasion le record des championnats du monde (10”67).

"Le secret de ma réussite, c'est que je suis une compétitrice, a révélé la Jamaïcaine. J'adore la compétition et je crois que Dieu m'a donné un don. Je travaille dur, je suis assidue, déterminée, et j'en veux toujours plus". Toujours plus à Eugene signifiant des ambitions affichées pour le 200m et le 4x100m.

La plus grande sprinteuse des Mondiaux

Déjà affublée du titre d’athlète la plus couronnée sur la distance reine aux Mondiaux, Fraser-Pryce n’a fait que repousser un peu plus ses concurrentes avides de se faire une place dans les annales du sprint mondial. Même l’immense Usain Bolt n’a pu glaner "que" trois titres mondiaux sur 100m, record masculin jusqu’ici bien préservé. "Pocket Rocket", elle, avait déjà marqué l’histoire en devenant à Pékin la première femme de son pays sacrée aux Jeux Olympiques (2008). Depuis, elle a bâti un palmarès titanesque : neuf médailles olympiques dont trois titres, et 12 médailles mondiales en plein air.

Et si l’on extrapole, ce sixième titre mondial (5 en plein air, un en salle) la place aux côtés des légendes Sergueï Bubka, Michael Johnson et Mo Farah. Au total, il n’y a que Bolt, avec ses sept couronnes mondiales sur 100m et 200m, qui peut se targuer de la surpasser dans l'exercice. "C'est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et il arrive à 35 ans, oui j'ai bien dit 35 ans !", s’est-elle amusée. "C'est remarquable. Avant tout, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en mes capacités."

Dernier objectif, le record du monde

Alors comment conclure de la meilleure des manières une carrière qui touche au sublime pour la lauréate d’Eugene, maman depuis cinq ans d’un petit Zion et toujours au summum de son niveau ? Certainement en visant ce si polémique et si poussiéreux record du monde de la discipline. "Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j'y crois, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait", a annoncé la championne.

Depuis maintenant 34 ans, Florence Griffith-Joyner conserve une marque de 10”49 que beaucoup aimeraient voir disparaître tant elle date d’un autre temps, une époque où les soupçons étaient plus que permis, nécessaires. Et si passer de nouveau sous les 10”50 a longtemps semblé impensable, l’exploit ne paraît plus si loin pour les meilleures sprinteuses de la planète.

En fer de lance pour effacer ce temps des tablettes, Shelly-Ann Fraser-Pryce a montré l’année dernière qu’elle faisait peut-être partie des deux seules femmes à pouvoir rivaliser avec ce record. Car il a fallu attendre 2021 pour que la quintuple championne du monde signe sa meilleure performance en carrière (10”60). Un record certes à un peu plus d’un dixième de l’Américaine, mais qui laisse espérer.

Un duel avorté

Derrière Fraser-Pryce, ou plutôt devant comme aux Jeux Olympiques de Tokyo, sa compatriote Elaine Thompson-Herah fait figure d’unique autre prétendante, pour le moment, au record absolu. Elle s’est même rapprochée à un souffle en claquant un chrono mémorable de 10”54 justement à Eugene, en août 2021.

10"61 : La ligne droite historique de la fusée Thompson-Herah et le triplé pour la Jamaïque

Tout semblait alors réuni pour que l’histoire s’écrive en ce 17 juillet aux Etats-Unis dans le temple universitaire de l’athlétisme. Mais la reine de Tokyo a manqué son rendez-vous. De duel il n’y a pas eu, bien que la double championne olympique en titre soit tout de même allée chercher sa première médaille mondiale sur 100m (le bronze), à 30 ans.

Les deux meilleures ennemies se sont mutuellement poussées vers les sommets ces dernières années. En faisant miroiter une impensable utopie désormais devenue objectif tangible. Fraser-Pryce a annoncé faire de 2022 son ultime saison. Une ère va s'éteindre après une ou deux dernières foulées. Celles de la plus grande sprinteuse de tous les temps.

