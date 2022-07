Son aventure avait débuté en 2008 à Pékin avec un premier titre olympique, elle se terminera certainement avec un nouvel or mondial autour du cou . 14 ans plus tard, Shelly-Ann Fraser-Pryce a décroché une 5e timbale aux championnats du monde, lundi à Eugene, dans une finale du 100 mètres qu'elle a dominée de bout en bout, jusqu'à signer un nouveau record des championnats du monde en 10"67 (0,8 m/s de vent).

Véritable reine de la discipline, la Jamaïcaine a été suivie par ses deux compatriotes Shericka Jackson (10"73, record personnel) et la double championne olympique Elaine Thompson-Herah (10"81) pour offrir un triplé au pays d'Usain Bolt. Après un départ canon tandis que Thompson-Herah était quelque peu restée dans les starting-blocks, Shelly-Ann Fraser-Pryce a mené sa course de bout en bout sans jamais laisser une seule chance de retour à ses adversaires.

Une 12e médaille mondiale

Comme si l'histoire se répétait dans le désordre, les trois Jamaïcaines ont réalisé un triplé qu'elles avaient déjà signé lors des Jeux olympiques de Tokyo, où Elaine Thompson-Herarh avait alors devancé la désormais quintuple championne du monde (2009, 2013, 2015, 2019, 2022).

Egalement double championne olympique sur la distance (2008 et 2012), Shelly-Ann Fraser-Pryce va accrocher autour de son cou une 12e médaille mondiale et la 10e du plus beau métal. Elle devient ainsi la quatrième athlète la plus récompensée de l'histoire derrière l'Américaine Allyson Felix (19 médailles), et ses deux compatriotes Usain Bolt (14) et Merlene Ottey (14).

