La première claque de cette nuit lors des demies du 200m a de nouveau été mise par Shericka Jackson. Mercredi, la Jamaïcaine a remporté avec une avance plus que confortable la demi-finale du demi-tour de piste des Mondiaux d'Eugene la plus relevée. Jackson a maîtrisé de bout en bout sa course, comme en séries, et a signé un chrono canon de 21"67, meilleur temps, à quelques centièmes seulement du record des championnats du monde.