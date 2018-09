Championnats du monde : Les frères Onfroy prennent le bronze du deux sans barreur

Théophile et Valentin Onfroy n'ont jamais pu rivaliser avec les vainqueurs, les frères croates Valent et Martin Sinkovic, champions du monde et olympiques en deux de couple. Les Roumains Marius-Vasile Cozmiuc et Ciprian Tudosa, revenus sur les Français dans le dernier kilomètre, complètent podium.

"Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et avons tout donné, a assuré Théophile Onfroy. Nous avons couru efficacement et c'est ce qui a assuré la médaille" devant les Canadiens et les Néo-Zélandais. Les frères Onfroy s'étaient offert l'argent lors des Championnats d'Europe à Glasgow début août, déjà derrière l'incontournable paire croate.

La délégation française a également récolté samedi une médaille de bronze en para-aviron grâce au quatre de pointe avec barreur mixte (PR4 Mix4+). Ces deux médailles viennent s'ajouter aux trois décrochées la veille : l'or pour Laura Tarantola en skiff poids léger (catégorie non-olympique) et pour Perle Bouge en skiff para-avion (PR2 W1X), et le bronze pour Jérôme Pailler et Laurent Viala en deux sans barreur para-aviron (PR3 M2-).

Dimanche, les champions d'Europe Matthieu Androdias et Hugo Boucheron seront en lice pour une médaille en deux de couple (catégorie olympique) à 12h33 locales (11h33 françaises).