Tokyo 2020

C'était horrible" ! Le sourire aux lèvres, Hugo Boucheron l'avoue d'emblée à la sortie du bateau : ce n'était pas la finale rêvée. Enfin si pour son accomplissement bien sûr, C'était la plus mauvaise course du weekend", a encore reconnu Hugo Boucheron. "C'est tellement éloigné de la course que l'on pensait faire", a abondé Matthieu Androdias. "Ce n'était pas techniquement parfait." ! Le sourire aux lèvres, Hugo Boucheron l'avoue d'emblée à la sortie du bateau : ce n'était pas la finale rêvée. Enfin si pour son accomplissement bien sûr, avec ce premier titre olympique ramené pour cet équipage si expérimenté fort de son riche palmarè s. Mais sinon, la paire Androdias-Boucheron a "raté" sa finale. Et dans les grandes largeurs. "", a encore reconnu Hugo Boucheron. "e", a abondé Matthieu Androdias. "."

Le duo du Cercle de l'aviron de Lyon, champion du monde 2018 ou encore deux fois champion d'Europe en 2018 et 2021, a accumulé les fausses notes tout au long des 2000 mètres à parcourir sur le Canal de la forêt de la Mer dans la baie de Tokyo. "On a fait énormément de fautes", a encore noté Matthieu Androdias au micro de France TV. "Mat fait deux fausses pelles (ndlr : coup de rame hors de l'eau) au bout de 500 mètres, ça m'a bien coupé. Et j'en refais une à la fin", a ajouté Hugo Boucheron.

On est allé décrocher notre étoile

Les Néerlandais Melvin Twellaar et Stef Broenink et les champions du monde chinois Liang Zhang et Zhiyu Liu n'ont cependant pas su en profiter malgré une course serrée et un final tendu. Car Androdias et Boucheron, qui rament ensemble depuis 2015, ont su rester focus sur leur objectif. Et aller chercher d'autres ressources pour gommer ces "grosses erreurs". "On a tout fait au physique. C'était abusé", a encore lâché Hugo Boucheron. "Quand c'était compliqué, j'ai pensé à tous ceux qui sont dans le bateau avec nous".

Peu satisfaits de leur finale, les nouveaux champions olympiques dans la catégorie deux de couple peuvent maintenant en sourire. "On a compensé par l'envie et le collectif. Ce n'était pas une course de puristes. Mais ça passe !", a lancé Androdias. L'essentiel est en effet bien là : ils ont autour du cou une nouvelle médaille. Celle dont ils rêvaient tant depuis des années. "On ne réalise pas du tout, a conclu Androdias. C’est énorme, on est allé décrocher notre étoile. On va mettre du temps à réattérir".

A certains moments on a failli raccrocher les pelles

Qu'ils prennent tout leur temps cette fois-ci ! La tête dans les nuages, Androdias et Boucheron vont pouvoir savourer et repenser sereinement à leurs dernières années plus compliquées. "J'ai craqué en pensant à tout le chemin qu'on a parcouru pour en arriver là, repensant à toutes les baffes qu'on s'est prises. Mais il fallait en passer par là. Notre frustration on a en fait un carburant", a souligné Androdias, qui a versé une larme sur la ligne d'arrivée. Car malgré leur palmarès hallucinant, leur parcours n'a pas été un long fleuve tranquille.

Sixièmes à Rio, ils ont vécu quelques moments compliqués ces dernières années à l'image de leurs Mondiaux 2019 manqués à Linz, où ils avaient pris une piteuse 9e place. "On gagnait à chaque fois en demi, et après on passait à côté. Il y avait beaucoup d'incompréhension, de remises en questions. A certains moments on a failli raccrocher les pelles. Il a fallu se déconstruire totalement pour se reconstruire plus fort. Je pensais que pour réussir il fallait qu'on soit identique. Mais aujourd'hui, notre différence c'est notre force", ajoute Androdias.

Et maintenant ? Que comptent faire les deux hommes alors qu'ils ont tout gagné ? A 31 ans pour Androdias et 28 pour Boucheron, ils ont encore quelques belles années devant eux. Et ce titre leur met encore un peu plus l'eau à la bouche. "On a encore des choses à faire. On n'est pas encore la meilleure version de nous-mêmes. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller", conclut Androdias. Avec Paris 2024 en tête.

