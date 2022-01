Axel Toupane, champion NBA l'été dernier avec les Milwaukee Bucks, s'est engagé jusqu'en 2024 avec le Paris Basketball, qui évolue en BetClic Elite depuis cette saison. "C'est une super opportunité pour moi d'être un des leaders de ce beau projet en emmenant mon expérience, mon vécu et ma 'winning mentality'", s'est réjoui Axel Toupane, fils de Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur de l'équipe de France féminine depuis le mois de septembre.

En signant avec Paris pour deux saisons et demi, Axel Toupane (2,01 m, 98,7 kg) s'inscrit sur la durée dans le club de la capitale, qui a déjà réussi à faire venir le pivot américain Kyle O'Quinn, passé par la NBA et l'Euroligue.

A 28 ans, Axel Toupane a remporté le titre NBA en juillet 2021 avec les Bucks, avec toutefois un temps de jeu très limité. En saison régulière il n'a joué que huit matches (moins de 8 minutes par match), alors qu'en play-offs, il a joué trois des quatre matches du premier tour contre le Heat de Miami (8 minutes au total) et un match de la demi-finale de conférence contre les Brooklyn Nets (2 minutes).

Il évoluait depuis le début de la saison avec les Santa Cruz Warriors en G-League, championnat des équipes réserve des franchises NBA, disputant en moyenne plus de 30 minutes par match, et inscrivant 15,7 pts (5,2 rebonds et 3,6 passes décisives). Le Paris Basketball, qui vise les play-offs (8 premiers de saison régulière) pour sa première saison dans l'Elite, occupe pour l'instant la 15e place du championnat avec 5 victoires en 14 matches, à trois succès de la 8e place.

