Limoges a fête dignement l'anniversaire de Beaublanc. Pour les quarante ans de sa mythique antre, le CSP a déroulé comme rarement, rossant Gravelines-Dunkerque de 52 points, 100-48. La performance, rarissime, place la rencontre du soir comme le troisième plus gros écart de l'histoire du Championnat de France. Plutôt poussive depuis le début de siason, l'équipe limougeaude retrouve l'équilibre (5 victoires - 5 défaites) au classement.

Si le record historique reste la propriété de Cholet Basket, vainqueur d'Avignon par 59 points un soir de mars 1989 (114-55) avec des futures légendes Antoine Rigaudeau et Jim Bilba sur la feuille de match, le succès du soir du CSP restera dans les annales du club comme la plus large victoire de ce club majeur du basket français. Cinq joueurs ont inscrits entre 11 et 19 points, avec une mention spéciale pour l'Américain C.J. Massingburg, auteur de 30 d'évaluation en seulement 22 minutes.

Les Européens se rebiffent

L'Asvel, tombée pour la première fois de la saison à l'Astroballe face au leader Boulogne-Levallois avant la fenêtre internationale, est repartie de l'avant face au promu des Bouches-du-Rhône Fos-sur-Mer samedi. Les joueurs de TJ Parker ont vite écarté le scénario de leur déroute contre les Metropolitans (85-67) en accélérant dans le deuxième quart-temps. Ils étaient déjà dans le confort à la pause (48-29) grâce notamment à l'adresse de William Howard (12 points, 3/4 à trois points à la mi-temps).

Le champion de France a aussi enregistré plusieurs retours, ceux de Marcos Knight et Dylan Osetkowski, récemment testés positifs au Covid-19, ainsi que celui d'Antoine Diot en jambes après sa blessure à un mollet (11 points en 10 minutes).Avec sept succès, l'Asvel revient à hauteur de Monaco, deuxième de l'Elite derrière les Mets (8 victoires), après être venu à bout de Châlons-Reims.Paris Lee (14 points et 8 passes en 17 minutes) leur a été très précieux dans le dernier quart-temps, entamé en tête par Champagne Basket (68-65). Le meneur américain a notamment permis à la Roca Team de recoller au score (70-70) d'un cross enchaîné d'un tir derrière la ligne.

Même s'ils ont disputé un match de moins, les Monégasques, privés de Mike James pour une dizaine de jours en raison d'une gêne musculaire, sont sous la menace de Villeurbanne qui se déplace en Principauté mardi en ayant préservé ce week-end son atout N.1, Elie Okobo, laissé au repos. Avec un sixième revers de suite, Châlons-Reims détient la pire série en cours de l'Elite. Le leader Boulogne-Levallois tentera de poursuivre la meilleure (8 succès de rang) face à Cholet dimanche (17h00) en clôture de la journée.

