Boulogne-Levallois, qualifié pour les quarts de finale de l'Eurocoupe (C2), a pris la tête du championnat de France grâce à leur victoire 88 à 79 sur le parquet de Gravelines, vendredi soir en clôture de la 30e journée. Avec ce 22e succès de la saison régulière pour seulement huit revers, les Metropolitans 92 prennent seuls la tête avec une victoire de plus que Villeurbanne et Monaco (21), qui ont toutefois un match en retard, respectivement contre Pau-Orthez le 26 avril et contre Le Mans le 7 mai.

Les trois équipes du trio de tête ont assuré leur place pour les play-offs du championnat de France et se battront lors des quatre ou cinq matches à jouer pour la première place, qui offrira l'avantage du terrain jusqu'à la finale d'Elite.

Vendredi, Vincent Collet a pu compter sur un excellent Miralem Halilovic, joueur le plus en vue de la soirée avec 10 points, 12 rebonds et 6 passes décisives en 24 minutes de jeu, alors que Keith Hornsby et Jordan McRae ont inscrit 19 et 17 points, meilleurs marqueurs du côté des Franciliens. L'entraîneur des Metropolitans 92 a pu laisser au repos le meneur Will Cummings, seulement deux jours après la victoire contre Venise en 8es d'Eurocoupe, et dans la perspective du quart de finale programmé à Valence mercredi soir (20h30).

