Son départ ne faisait plus l'ombre d'un doute. Au grand dam de Tony Parker et de l'ASVEL. Un an à peine après son arrivée à Villeurbanne, Victor Wembanyama quitte déjà le Rhône pour rentrer à Paris. Alors que le Paris Basketball semblait tenir la corde pour l'accueillir, et que le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore l'équipe de G-League Ignite lui faisaient les yeux doux, c'est finalement Boulogne-Levallois qui va accueillir l'espoir français comme le rapporte Jonathan Givony de ESPN.

Ad

Considéré comme l'un des prospects les plus excitants de la prochaine draft NBA où il est d'ailleurs attendu dans le top 3 si ce n'est plus haut, Wembanyama devrait évoluer sous la houlette de Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui devrait rempiler. Et avoir une sacrée liberté et des systèmes pour poursuivre sa progression.

Betclic Élite L'ASVEL, c'est complètement fou ! 25/06/2022 À 21:06

La déception de Tony Parker

Auteur d'une saison mi-figue, mi-raisin où il a été gêné par les blessures et où son temps de jeu était assez limité, l'ailier-fort prend donc le pari de rejoindre les Mets et ce, malgré l'absence de compétition européenne pour l'équipe des Hauts-de-Seine.

On allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l’année 2…"

Le premier sentiment, le mot qui domine, c’est 'dommage'", a notamment lancé l'ancienne gloire des Spurs dans un entretien à Pour Tony Parker, le départ du prodige sonne comme un coup de tonnerre. "'", a notamment lancé l'ancienne gloire des Spurs dans un entretien à L'Equipe mercredi.

"On avait construit le truc sur deux ans et la saison prochaine, on allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l’année 2. (...) Je ne comprends pas parce que nous, on l’aurait fait jouer 30 minutes par match de toute façon la saison prochaine. C’était le plan, lui donner des responsabilités et qu’il grandisse. C’est ce qu’on lui avait promis", a notamment réagi le boss de l'ASVEL.

A Boulogne-Levallois, Wembanyama aura quasi carte blanche pour se préparer à la draft. Aux côtés de Vincent Collet, le jeune prodige peut parfaire sa panoplie et continuer d'emmagasiner de la confiance avant la draft 2023, l'un des rendez-vous les plus importants de sa jeune carrière. Rendez-vous dans un an pour voir si son choix était le bon.

Dessins et expressions de Collet… sur une porte : l’épopée des Bleus immortalisée

Betclic Élite Séisme à venir en Betclic Elite ? L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez exclu par la LNB 23/06/2022 À 16:08