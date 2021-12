Sasa Obradovic est le nouvel entraîneur de Monaco. Déjà entraîneur de la Roca Team entre février 2019 et juin 2020, Obradovic n'avait pas pu terminer la saison 2019-2020 avec le club princier après l'arrêt de toutes compétitions courant 2020 en raison de l'épidémie de Covid. Monaco était alors qualifié pour les quarts de finale de l'Eurocoupe et leader de la phase régulière du championnat de France. Obradovic avait alors rejoint l'Etoile Rouge de Belgrade, équipe d'Euroligue, club duquel il a été limogé il y a un an.

L'AS Monaco basket, qui vient d'enchaîner cinq défaites en Euroligue et qui a perdu à Strasbourg (99-90) dimanche en championnat de France, avait annoncé plus tôt lundi avoir mis un terme à sa collaboration avec Zvezdan Mitrovic, tout en le couvrant d'éloges. "De la Pro B au plus haut niveau européen, chaque page de notre histoire porte l'empreinte de Coach Z. C'est un exemple unique dans le basketball européen: un club et un entraîneur qui ont commencé leur voyage depuis la deuxième division du championnat national, élevé l'Eurocup au-dessus de leurs têtes puis ressenti le goût de l'Euroligue", a déclaré le club.

Entraîneur de Monaco de 2015 à 2018, et de retour au club en juin 2020, Mitrovic, 51 ans, avait en effet mené l'équipe de la Principauté au titre de champion de France de ProB en 2015. Puis il avait remporté la Leaders Cup à trois reprises (2016, 2017 et 2018), et surtout, le 30 avril dernier, gagné l'Eurocoupe face à l'Unics Kazan, offrant par la même occasion une place en Euroligue aux Rouge et Blanc. Huit mois après avoir été désigné meilleur entraîneur de France et de l'Eurocoupe, Mitrovic a donc été remercié, à la suite de cinq défaites consécutives en Euroligue.

Au-delà de cette spirale de défaites, ses relations avec certains joueurs comme Mike James, Will Thomas voire Rob Gray, étaient difficiles depuis plusieurs semaines.

"Cohésion d'équipe"

"Je veux une équipe combattante, qui tuerait et se sacrifierait sans cesse, les uns pour les autres", a expliqué, sur le site du club, le successeur de Mitrovic. Selon Obradovic, "il manque une certaine cohésion d'équipe". "Mon challenge sera de faire en sorte qu'on devienne une équipe", a-t-il poursuivi. "Il faut beaucoup plus de régularité et les joueurs n'ont pas encore atteint leur potentiel maximal."

Ancien arrière de l'équipe nationale de Yougoslavie avec laquelle il a été trois fois champion d'Europe (1995, 1997, 2001), champion du monde en 1998 et finaliste des JO 1996, Obradovic est également un entraîneur chevronné. Champion d'Allemagne en 2006, champion d'Ukraine en 2012, il avait été élu meilleur entraîneur de l'Eurocoupe lors de la saison 2017-2018.

