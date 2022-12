Les Metropolitans de Boulogne-Levallois ont pris seuls les commandes du championnat de France en surclassant Fos-sur-Mer (96-85) grâce à 32 points empilés par leur star Victor Wembanyama lors de la onzième journée. L'espoir phénoménal du basket français a signé un quatrième match consécutif en Élite avec plus de trente points inscrits.

Ad

L'intérieur de 18 ans, meilleur scoreur du championnat (23,2 pts de moyenne), continue d'affoler les compteurs en s'offrant au passage un nouveau double double (dix rebonds en plus de ses 32 points). "Beaucoup de gens pensent qu'aux Mets, on joue pour Victor mais on joue pour la victoire, a assuré le géant mesuré à au moins 2,21 mètres. Que je marque zéro point, cent ou quinze, c'est pareil."

Betclic Élite 30 points, 15 rebonds : le nouveau carnage de Wembanyama 26/11/2022 À 23:10

Cholet s'arrête à Roanne

Comme pour montrer son intransigeance en défense, il a conclu la partie par deux contres dans les cinq dernières secondes. "On sait qu'on a beaucoup de défauts à corriger pour se rapprocher des équipes d'Euroligue comme l'Asvel et Monaco", estime toutefois celui qui est annoncé comme le futur N°1 de la draft de NBA.

L'équipe entraînée par Vincent Collet, qui ne s'est inclinée que lors de la première journée, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, a pourtant profité de la fin de série de Cholet, un peu plus tôt à Roanne (98-72), pour se détacher en tête avec neuf succès. L'ex-club de Rudy Gobert, qui restait sur sept victoires, n'a pas signé le grand huit face à la Chorale, porté par la performance de son ailier américain, Ronald March (28 points), actuel troisième meilleur marqueur de l'Élite (vingt pts de moyenne).

À noter également, le troisième succès consécutif de Strasbourg en Élite depuis le départ de l'entraîneur finlandais Lassi Tuovi, arrivé sur le banc alsacien début 2020 Vincent Collet avait été remercié. La SIG, dirigée par l'Italien Luca Banchi, a dominé Le Portel (80-74), mené de 17 points (70-53) avant de se rapprocher. Villeurbanne se déplace samedi à Limoges (20h00). Monaco reçoit dimanche (17h00) Blois pour revenir à hauteur des Mets, mais en ayant disputé un match de plus.

Betclic Élite Les Mets veulent une part du gâteau des droits NBA pour Wembanyama 22/11/2022 À 14:23