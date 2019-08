Le droit de rêver ! Ce n'est pas donné à toutes les équipes. Mais cette fois-ci, il y a des raisons d'espérer. Et ça met du piment à cette Coupe du monde 2019, qui a rarement été aussi ouverte ces dernières années. La raison est évidente : les Etats-Unis ne semblent pas intouchables. La faute à une multitude de forfaits bien sûr. LeBron James n'est pas là, Stephen Curry non plus tout comme Kawhi Leonard ou encore James Harden, Anthony Davis et bien sûr Kevin Durant pour ne citer qu'eux. Du coup, Team USA n'arrive pas avec une équipe B en Chine. Mais plus une C.

Les raisons de ces absences sont diverses. Certains sont blessés. D'autres ont besoin de temps pour récupérer ou veulent réussir au mieux leur intégration dans leur nouvelle franchise. Enfin, il y a ceux qui ont manqué de motivation ou n'ont tout simplement pas voulu être de ce voyage à risque sur le plan de l'image. Qu'importe. A l'aube de ce Mondial, l'important n'est pas là. Pour enchaîner un troisième sacre mondial de rang, le génie du banc Greg Popovich va devoir compter sur le talent de Donovan Michell (Utah), Jayson Tatum (Boston), Khris Middleton (Milwaukee) ou encore Kemba Walker (Boston). Du beau monde. Mais s'il ne faut pas sous-estimer cette formation qui reste la favorite pour le titre, ce n'est pas à la hauteur des armadas que les Etats-Unis alignent régulièrement dans les grands rendez-vous internationaux.

Vidéo - Walker : "Un honneur de pouvoir être entraîné par Popovich" 00:26

Team USA a déjà montré qu’elle pouvait tomber

Tout cela provoque un drôle de paradoxe. Ces forfaits ne font pas rêver la planète basket. N'importe quel fan du ballon orange aurait en effet préféré se délecter des prouesses des plus grandes stars NBA durant ce tournoi. Mais ils ont une conséquence inattendue. Ils redistribuent les cartes, donnent une compétition plus ouverte et du coup, offrent le droit de rêver à plusieurs équipes. Ces dernières espèrent ainsi imiter l'Espagne 2006, l'Argentine 2004 ou encore la Yougoslavie 2002. Trois formations à avoir profité d'une défaillance d'une équipe USA composée à 100% de joueurs NBA pour ramener l'or aux Mondiaux ou aux Jeux.

Le revers américain en match de préparation contre l'Australie (98-94), le premier de Team USA avec des joueurs NBA depuis 2006, n'a d'ailleurs fait qu'attiser l'appétit des outsiders. On sait déjà que cette formation US n'est pas invincible, comme on le pressentait. Profiter de l'occasion ne sera cependant pas évident. Et peu d'équipes ont des chances d'y parvenir. Au rang des prétendants, la Serbie, vice-championne olympique, du monde et d'Europe, arrive en bonne place. Avec un groupe dense, emmené par le talentueux Nikola Jokic, le scoreur Bogdan Bogdanovic ou encore Nemanja Bjelica, les Serbes font peur même sans Milos Teodosic.

Nikola Jokic, le roc serbe, lors d'un match international contre l'Italie en août 2019.Getty Images

Et la France ?

En l’absence du champion d'Europe, la Slovénie et sa jeune star Luka Doncic, principale victime des nouvelles "fenêtres" de qualification disputées sans les joueurs de NBA ni ceux d'Euroligue, la Grèce guidée par son extraterrestre Giannis Antetokounmpo - MVP de la dernière saison NBA – a également un coup à jouer alors que l’Australie et l'Espagne de Marc Gasol, Ricky Rubio et les frères Willy et Juancho Hernangomez n’excluent rien aussi même si la Roja arrive amoindrie (Sergio Rodriguez, Serge Ibaka, et Nikola Mirotic) et que l’on sait que ses succès passés ont souvent surfé sur les épaules de Pau Gasol, absent pour blessure. Et la France dans tout cela ?

Forts de la présence de Rudy Gobert, Nicolas Batum, Nando De Colo et Evan Fournier, les Bleus ont de l'ambition. Mais pas aussi élevée que cela. Après l’échec dès les 8es de finale de l’Euro 2017, l'objectif reste de monter sur le podium et de finir surtout dans les deux meilleures nations européennes, histoire de décrocher leur billet pour les Jeux. Mais diminuée par les blessures de Thomas Heurtel et Adrien Moerman, il faudra que toutes les planètes s'alignent pour que cette équipe de France parvienne à remplir sa mission. Après, il n'est jamais interdit de rêver. Surtout dans ce Mondial visiblement…