Quel est le sentiment qui vous anime après cette cinquième défaite consécutive de l'équipe de France en finale d'un Euro ?

Valérie Garnier : "L'histoire se répète et c'est difficile à vivre. Je ne reviens pas en arrière sur ce qui s'est passé avant. On a acté des choses, on a essayé d'évoluer, de changer et puis on a vu ce soir que l'on est retombé dans nos travers face à une défense très intense, que nous n'avons pas su nous mettre en place. On a manqué d'adresse, ce qui était plutôt une de nos forces jusqu'à présent et on n'a pas su réitérer sur le match le plus important ce que l'on a fait depuis le début de la préparation. C'est ça qui est gênant, frustrant et qui me désole."

L'équipe a-t-elle été démunie par rapport à l'intensité du jeu de la Serbie ?

Eurobasket (F) Les Bleues ratent encore la dernière marche IL Y A 3 HEURES

V.G : "Oui, on était démunies, parce que jusqu'à présent, quand une joueuse était moins bien, on avait d'autres joueuses qui arrivaient à prendre le relais. Et jusqu'à présent on développait un jeu très intéressant, fait d'adresse, de courses. La Serbie a bien préparé son match et félicitations à elle. Elles nous ont infligé ce que l'on avait fait aux autres jusqu'à présent. Elles ont eu beaucoup de matches durs, nous un peu moins. On est tombées sur la dureté de leur défense et on a eu toutes les peines du monde à mettre en place notre jeu offensif. Je ne placerai pas ça sur l'orgueil. On a manqué d'intensité et on n'a pas relevé le défi physique tout simplement. C'est une finale et on n'a pas été à la hauteur de cette intensité. On a passé cet Euro avec un écart à tous les matches en pouvant contrôler et là, on s'est trouvé dans le dur et on n'a pas trouvé de solutions. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. On a eu du mal partout."

Les Jeux de Tokyo vont arriver très rapidement. Comment procéder à la bascule après cette défaite ?

V.G : "La campagne n'est pas terminée, il y a Tokyo. Il va falloir quand même un peu digérer ce qui s'est passé ce soir, pour les joueuses et pour le staff."

Les Bleues à l'Eurobasket Crédit: Getty Images

Eurobasket (F) La force de l’habitude : les Bleues sont en finale... reste à (enfin) la gagner HIER À 17:41