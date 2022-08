Mauvaise nouvelle pour les Bleus avant l'Euro de Basket. Frank Ntilikina, qui soufflre de "douleurs qui ne lui permettent pas d’être physiquement à 100%", doit déclarer forfait. "Il souffre de douleurs qui l’empêchent d’être en totale possession de ses moyens physiques et de participer, comme il le souhaite, à la préparation des Bleus. En accord avec le staff médical et technique, il a été convenu avec le joueur, que la perspective de participation à l’EuroBasket 2022, et aux rencontres de qualifications à la Coupe du Monde 2023, n’était pas envisageable dans ces conditions, notamment au regard de l’intensité de la préparation et des objectifs visés", a indiqué la Fédération de basket.

"Le joueur quittera le groupe samedi depuis Bologne. Il ne participera pas à la rencontre de préparation, ce vendredi soir à Bologne contre l’Italie", précise le communiqué. Ntilikina (22 sélections) ne participera pas au match amical prévu vendredi à Bologne contre l'Italie (20h30), le deuxième de la préparation après la victoire dimanche face aux Pays-Bas (89-65). Il quittera le groupe "samedi", a poursuivi la FFBB.

Vincent Collet n’a pas prévu de le remplacer, pour le moment

Le forfait du meneur des Dallas Mavericks s'ajoute à ceux de l'intérieur phénomène de Boulogne-Levallois Victor Wenbanyama (18 ans), touché au psoas et du pivot Moustapha Fall, blessé à un genou. Le meneur Andrew Albicy (cuisse) a été contraint de quitter le rassemblement en début de préparation. Les vice-champions olympiques se retrouvent donc à 13 joueurs à trois semaines du début de l'Euro.

Médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo et de bronze au Mondial-2019 en Chine, Frank Ntilikina s'est imposé dans le groupe des Bleus grâce à ses qualités de défenseur. La France, 12e du dernier Euro en 2017, affrontera lors de la phase de poules de l'Euro l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie. "Vincent Collet, n’a pas prévu de le remplacer, pour le moment. Le groupe France est désormais composé de 13 joueurs. Comme annoncé précédemment, Ismaël Kamagate est attendu à Montpellier, comme partenaire d’entraînement", conclut le communiqué.

