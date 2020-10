Saint-Pétersbourg devait se déplacer cette semaine en Espagne à Vitoria (nord) et à Valence (est) pour les 3e et 4e journée de l'Euroleague. Mais plusieurs joueurs du Zenit ont été testés positifs au Covid-19, et le club est dans l'incapacité d'aligner huit joueurs pour ces deux rencontres.Conformément à son règlement sanitaire adopté avant le début de la saison, l'Euroleague basketball a décidé par l'intermédiaire de son "juge disciplinaire" de donner match perdu par forfait (20-0) pour Saint-Pétersbourg contre les deux clubs espagnols.