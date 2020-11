Cruel pour l'ASVEL, battue in extremis à Berlin (76-75). Malgré une énorme performance de Moustapha Fall (25 points), les champions de France ont perdu sur un tir à trois points du meneur américain Peyton Siva à trois secondes du buzzer. Cette sixième défaite de la saison européenne, contre l'Alba qui était au coup d'envoi la lanterne rouge, laisse l'Asvel en dernière position du classement. Après deux ratés consécutifs à domicile contre l'Etoile Rouge de Belgrade (89-68) et le Zenit Saint-Pétersbourg (66-53), des adversaires supposés à leur mesure, les champions de France avaient pourtant livré une prestation maîtrisée, en remportant les trois premiers quart-temps.

Le match entre l'ASVEL et l'Olympiakos reporté

Pendant quarante minutes, la défense berlinoise a été totalement incapable de trouver des solutions pour museler Fall, extrêmement mobile dans la raquette et auteur de sa meilleure prestation cette saison en Euroligue. Le pivot de 2,18 m a été trouvé autant par Antoine Diot que par le jeune meneur de jeu Matthew Strazel, 18 ans. Villeurbanne est bien entré dans le match, et a remporté le premier quart-temps 21-19 après avoir mené tout du long. A la pause, les joueurs de TJ Parker menaient 43-36 et semblaient maîtriser la partie.