Des regrets. Et encore des regrets pour l'ASVEL, qui a longtemps cru pouvoir se défaire du Real Madrid ce jeudi soir. En vain (74-71). C'était le dernier match à domicile pour cette saison dans la compétition européenne pour laquelle le club rhodanien qui n'avait déjà plus d'espoir de se qualifier pour les play-offs avant le coup d'envoi, compte dix-huit défaites pour douze victoires. Pour terminer leur parcours en Euroligue, les Villeurbannais, désormais 14es du classement, joueront quatre matches à l'extérieur à Tel Aviv contre le Maccabi mais aussi en Russie contre le Khimki Moscou, le Zenit Saint-Pétersbourg et le CSKA Moscou.

Cinq points d'avance à la mi-temps

De son côté, le Real (7e, 18 victoires, 13 défaites), leader du championnat d'Espagne, qui jouait une grosse partie de sa saison européenne, peut toujours croire à sa qualification pour le Top 8 avec ce succès à Villeurbanne. L'équipe de TJ Parker peut nourrir des regrets après avoir livré une bonne première mi-temps au terme de laquelle elle menait de cinq points (37-32) avec notamment une très bonne réussite sur les tirs extérieurs au cours du premier quart (5/7 contre 1/4 pour le Real).

Toutefois, face à une équipe madrilène qui a retrouvé les vertus défensives nécessaires après la pause, elle a totalement failli dans le troisième quart-temps perdu 24-14 pour se retrouver menée à son tour de cinq points (56-51). Villeurbanne a néanmoins su se reprendre au début du quatrième quart-temps gagné 20-18. Les Rhodaniens ont même repris l'avantage grâce à trois lancers francs réussis par Antoine Diot (61-58, 37e). Deux points inscrits par Trey Thompkins ont redonné une avance d'un point au Real (62-61) qui est ensuite resté devant jusqu'à la fin malgré deux lancers francs de Norris Cole (18 points) qui ont ramené l'Asvel à une longueur (72-71) à 13 secondes de la sirène.

