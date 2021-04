Battu lors de la première confrontation (76-74), le Barça a encore été bousculé d'entrée au Palau Blaugrana par le Zenit, mais Brandon Davies (22 pts, 8 rebonds, 10 fautes provoquées au total) a sonné la révolte des Catalans, rentrés aux vestiaires avec neuf longueurs d'avance (38-29). C'était sans compter sur des Russes décidemment sans complexes, qui sont parvenus à raccrocher en fin de troisième quart-temps (48-48), avant de pousser les Barcelonais en prolongation (66-66) lors d'un final à suspense comme lors du match 1.

Ce sont finalement deux lancers-francs de Cory Higgins et une interception d'Adam Hanga qui ont offert la victoire au Barça pour trois points. Vainqueurs du premier match 92-76, le CSKA a encore dominé Fenerbahçe à Moscou, devant un peu plus de 5.000 spectateurs. Après un début de match équilibré, les Russes ont pris le large en fin de deuxième quart pour atteindre la pause avec une confortable marge (50-42).

Auteur de 27 points lors du match 1, Nando De Colo a cette fois été muselé (9 pts) par son ancien club. Mais Marko Guduric (27 pts) a ramené le Stambouliotes à un point (52-51) juste après la pause. L'adresse à trois points de Will Clyburn et Semen Antonov, puis le talent de Daniel Hackett (14 pts, 9 passes décisives), déjà très bon lors du match 1, ont mis Moscou sur les rails d'un neuvième Final Four de suite. Le Fener espère lui le retour de blessure de Jan Vesely pour le match 3 à Istanbul mercredi.

