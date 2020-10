Grande première pour cette saison 2020-2021 d'Euroligue. Mais première malheureuse. Le match entre Villeurbanne et le Panathinaïkos, prévu mardi soir, a été annulé car deux nouveaux joueurs de l'ASVEL présentent des " symptômes fiévreux ", a annoncé le club rhodanien. Villeurbanne qui avait détecté plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif ces derniers jours, ne pouvait plus présenter le nombre de joueurs requis (huit) pour disputer ce match de la 3e journée d'Euroligue, qu'elle perd donc par forfait sur le score de 20-0. La rencontre programmée jeudi, toujours à l'Astroballe, face à l'Etoile rouge de Belgrade est en conséquence en suspens.

A ce sujet, l'ASVEL précise dans un communiqué que "de nouveaux tests seront effectués dans les plus brefs délais afin de déterminer si oui ou non, l'équipe villeurbannaise sera en mesure de jouer ce prochain match". Samedi, le club du président Tony Parker avait annoncé trois cas positifs au Covid-19, deux joueurs (Kevarrius Hayes, Matthew Strazel) et l'entraîneur en chef, son frère TJ Parker. Dimanche, juste avant la rencontre gagnée à Cholet (82-73), l'ASVEL avait appris durant l'échauffement que Norris Cole avait à son tour été testé positif.