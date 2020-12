Joli coup pour l'ASVEL : Derrick Walton Jr débarqUe jusqu'à la fin de la saison, comme annoncé par Tony Parker ce vendredi soir. Le meneur américain est âgé de 25 ans (1,83 m). Formé à l'Université du Michigan, il vient d'être libéré par l'équipe de NBA de Philadelphie après avoir joué pour l'Alba Berlin en 2019 puis pour les Los Angeles Clippers et son club filiale, les Agua Caliente Clippers, en 2019-2020. " Nous avons voulu rééquilibrer un peu l'équipe ", a commenté le président du club Tony Parker en conférence de presse.

"Nous trouvions qu'avec ce poste-là, et nos objectifs que nous avons d'être champions de France et d'essayer d'accrocher une place dans le Top 8 en Euroligue, il fallait que nous nous renforcions. Nous avons eu une très belle opportunité avec un joueur coupé de la NBA mais qui en est très proche par son niveau. Il a vraiment fait un effort financier pour venir chez nous et livrer une grosse saison avec l'Asvel", a poursuivi Parker.