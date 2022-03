Monaco fonce vers les playoffs de l'Euroleague. Jeudi, la Roca Team s'est imposée 72 à 63, avec une nouvelle grosse performance de Mike James (19 points et 7 passes décisives), un 14e succès cette saison en Euroligue qui pourrait bien être suffisant pour voir les play-offs et revoir la C1 la saison prochaine.

Pour devenir le premier club du championnat de France depuis Villeurbanne en 2000 à se hisser en quarts de finale de l'Euroligue, plusieurs possibilités s'offrent à Monaco. Ce sera le cas dès vendredi, en cas de revers de l'Alba Berlin sur le parquet de l'Efes Istanbul. Sans dépendre des résultats de ses rivaux - Alba Berlin, Etoile Rouge de Belgrade et Bayern Munich -, Monaco a complètement son destin entre ses mains.

Une victoire lors de la dernière rencontre de saison régulière contre Berlin dans huit jours dans sa salle de Gaston-Médecin et le billet pour les quarts, synonyme de présence en Euroligue la saison prochaine, sera validé. La dynamique est très clairement du côté de la Roca Team (13 victoires sur les 16 derniers matches), devenue totalement injouable depuis l'arrivée sur le banc de Sasa Obradovic à la mi-décembre, en remplacement de Zvezdan Mitrovic.

"On est imprévisibles"

Pour aller chercher un sixième succès sur les sept derniers matches d'Euroligue, Monaco a dû puiser dans ses ressources jeudi, car la rencontre était très mal embarquée quand au milieu du troisième quart-temps plus aucun panier ne rentrait. Menés 42 à 31 à la 25e minute, les joueurs de la Principauté ont alors infligé en l'espace de cinq minutes un sévère 20 à 1 à Milan, avec une révolte monégasque venue de Paris Lee.

Pour son retour dans la salle de Milan, lui qui a évolué à l'Olimpia lors de la saison 2018/19, Mike James a été ciblé par le public italien, copieusement sifflé tout au long du match, mais est passé outre pour offrir une nouvelle grande prestation, et emmener dans son sillage Donta Hall (16 pts).

Un peu plus tôt dans la soirée, Villeurbanne, d'ores et déjà hors course avait perdu sur parquet du Maccabi Tel Aviv (94-73). Avec ce 19e revers, pour seulement 8 victoires, l'Asvel reste à la 13e et antépénultième place au classement, qui ne compte plus que 15 équipes après l'exclusion des trois clubs russes (CSKA Moscou, Zenit Saint-Pétersbourg et Kazan) en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

De son côté, le Maccabi Tel Aviv, grâce à son 15e succès comptabilisé cette saison, valide son billet pour les quarts de finale de la compétition reine du basket européen. Il s'agit du cinquième billet pour les play-offs après le FC Barcelone (assuré de la première place), le Real Madrid, l'Olimpia Milan et l'Olympiakos.

