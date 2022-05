Le rêve est passé. Longtemps en tête, Monaco a cru un temps accrocher le Final Four de l’Euroleague, mais les joueurs du Rocher se sont finalement inclinés lors du match 5 sur le parquet de l’Olympiakos (94-88). Pourtant emmenés par un grand Mike James, la "Roca Team" a craqué au pire moment, dans le dernier quart-temps et laisse filer les Grecs dans le dernier carré. Il faudra donc encore attendre pour voir un successeur à l’ASVEL, dernier club français à avoir rejoint le Final Four. C’était en 1997.

