Voilà, c'est fini. Mike Krzyzewski a livré samedi soir le dernier combat de sa carrière. Présent avec ses Blue Devils pour la 13e fois au Final Four (un record), le mythique entraîneur de Duke espérait partir sur un 6e sacre avant de goûter à 75 ans une retraite bien méritée. Mais son équipe a plié en demi-finale au Superdome de la Nouvelle-Orléans, face à son pire ennemi, North Carolina. A l'issue d'une fin de match ébouriffante, les Tar Heels se sont imposés 81-77.

Duke - North Carolina, c'est LA rivalité du basket universitaire et même, bien au-delà, une des plus fameuses et féroces de tout le sport américain . Mais jamais les deux facs n'avaient croisé le fer au Final Four avant ce week-end. Dans le cadre gigantesque du Superdome, devant plus de 70000 spectateurs et une ambiance fantastique, ce nouveau duel entre "Heels" et "Devils" a possédé une saveur inédite et unique. Et les joueurs ont été à la hauteur de la phénoménale attente qui a parcouru les Etats-Unis pendant une semaine.