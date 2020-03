Porté par une belle adresse à trois points, Villeurbanne s'est imposé (95-83) contre Monaco, dans le choc au sommet du championnat de France de basket, disputé mardi soir dans une Astroballe à huis clos pour cause de nouveau coronavirus. Avec cette victoire, l'ASVEL revient à égalité avec Monaco et Dijon en tête de l'Elite (21 victoires chacun en 25 matches), mais la Roca Team, vainqueur du match aller début janvier dans sa salle avec un écart de 20 points (79-59) conserve l'avantage direct sur Villeurbanne dans les rencontres entre les deux clubs.

L'Astroballe villeurbannaise résonnait bizarrement mardi soir, avec les bruits des baskets des joueurs sur le parquet, les discussions entre basketteurs et les consignes des coaches Sasa Obradovic pour Monaco et Zvezdan Mitrovic pour Villeurbanne pour seule animation, puisque le match se jouait sans spectateurs. Les coéquipiers de Charles Kahudi, bien que dominés au rebond (35 contre 28) ont fait la différence sur l'adresse à longue distance, à plus de 50% de réussite (13 sur 24).

24 points pour Lighty

Et comme un symbole, c'est sur un dernier tir primé de David Lighty dans les ultimes secondes que s'est bouclé la rencontre. L'Américain de 31 ans a terminé la rencontre meilleur marqueur avec un joli total de 24 points. Trois autres coéquipiers de Lighty ont passé la barre symbolique des 10 points : Matthew Strazel (17), Jordan Taylor (14) et David Berry (13), arrivé du côté de l'ASVEL mi-février pour palier le départ d'Edwin Jackson.

Le match entre Villeurbanne et Monaco, initialement programmé le 1er mars, avait été reporté en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. L'ASVEL poursuivra son marathon avec un match d'Euroligue vendredi contre le Zenit Saint-Pétersbourg toujours à huis clos à l'Astroballe, avant un déplacement à Pau-Orthez dimanche en Elite.