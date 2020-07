Un supporter accusé de racisme condamné à 800 euros d'amende à Roanne

Un supporter de la Chorale de Roanne (Jeep Elite), reconnu coupable d'injures racistes à l'encontre de deux arbitres en novembre dernier, a été condamné mardi à 800 euros d'amende par le tribunal correctionnel de la ville.

Un supporter de la Chorale de Roanne (Jeep Elite) a été condamné mardi à 800 euros d'amende pour injures racistes. Le parquet avait requis 2.000 euros d'amende, dont la moitié pouvant être assortie du sursis. L'homme de 59 ans, sans antécédent judiciaire, a exprimé à l'audience des "regrets" et de la "honte" pour les mots prononcés. Il a présenté ses excuses aux victimes.

Ce technicien, poursuivi pour "injure publique par parole en raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion", qui encourait une peine maximale d'un an de prison et 45.000 euros d'amende, était convoqué pour la troisième fois devant le tribunal correctionnel de Roanne (Loire) dans le cadre de cette affaire qui avait fait grand bruit l'an dernier. Le procès avait été renvoyé en janvier en raison de la grève des avocats puis en juin du fait de l'absence du prévenu.

"A ma connaissance c'est une première dans le basket professionnel"

Le tribunal l'a également condamné à verser 250 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais de justice à la LICRA, qui s'était constituée partie civile, tandis que la Chorale de Roanne était déboutée de sa constitution de partie civile. "A ma connaissance c'est une première dans le basket professionnel", a déclaré à l'AFP Fabrice Canet, responsable communication de la Fédération française de basket-ball et arbitre.

Présent à l'audience, le directeur général de club roannais Nicolas Reveret a estimé pour sa part que "toutes les insultes proférées dans une enceinte sportive devraient faire l'objet de poursuites, pas seulement celles à caractère raciste". C'est le 5 novembre 2019, lors d'un 16e de finale de Coupe de France entre la Chorale de Roanne et Boulazac (Dordogne), que ce supporter avait proféré des insultes racistes contre ces deux arbitres.

