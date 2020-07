JEEP ELITE - L'ASVEL a annoncé jeudi avoir clôturé son recrutement estival en enrôlant l'ailier français William Howard, qui "n'a pas eu véritablement sa chance en NBA" la saison passée, selon le club rhodanien.

L'ASVEL a annoncé jeudi avoir engagé pour deux saisons l'ailier français William Howard, clôturant ainsi son recrutement pour la saison 2020-2021. Agé de 26 ans, Howard a été formé à l'Insep et a débuté en professionnel à Gravelines-Dunkerque (2013). Passé par Denain et Hyères-Toulon en ProB, il a aussi joué à Limoges en Jeep Elite (2017-2019) avant de tenter sa chance aux Etats-Unis, à Utah et à Houston "sans pour autant avoir véritablement sa chance en NBA", selon le club villeurbannais.

Avec son arrivée, l'ASVEL dispose d'un effectif de quinze joueurs. "Après le départ de Livio Jean-Charles (à l'Olympiakos Le Pirée), nous avons dû réagir vite et nous sommes ravis d'avoir trouvé cet accord avec William", a déclaré le président délégué Gaëtan Müller sur le site internet du club.

C'est un joueur français référencé et potentiel NBA qui nous rejoint

"C'est un nouveau joueur local (il est né à Montbrison dans la Loire) qui arrive, un joueur français référencé et potentiel NBA qui nous rejoint. C'est une grande fierté", a ajouté le bras droit de Tony Parker.

