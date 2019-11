Boulogne-Levallois a remporté samedi son huitième succès en autant de matches dans le Championnat de France de basket face à Roanne (86-83). Villeurbanne, également invaincu, tentera de rejoindre les Metropolitans en tête en recevant Chalon-sur-Saône dimanche.

Deux équipes sont à égalité à la troisième place (6 victoires, 1 défaite): Bourg-en-Bresse, vainqueur vendredi au Portel (90-74), et Dijon, qui s'est imposé après prolongation dans la salle de Châlons-Reims 88 à 86, grâce à une grosse performance de son meneur Axel Julien (27 points, 8 passes décisives).

Vitalis Chikolo sort les Metropolitans d'un mauvais pas

Boulogne-Levallois affrontait le promu, coincé en bas du classement avec une seule victoire, mais a pourtant souffert. La Chorale de Roanne était même en tête à un peu plus de deux minutes de la fin avant de subir un 8-0 fatal. Le pivot zimbabwéen Vitalis Chikoko a été l'homme-clef du club des Hauts-de-Seine avec 20 points et 17 rebonds. Le meneur américain Briante Weber a aussi marqué 20 points et donné 6 passes décisives.

Monaco, le finaliste sortant, a subi son deuxième échec en trois manches au Mans 73 à 66. La Roca Team a été victime de l'adresse des Manceaux à trois points: 13 paniers marqués dont 6 par le meneur Antoine Eto, meilleur joueur du match (18 points et 6 passes décisives). Les Monégasques sont rejoints à la cinquième place par Cholet, qui a gagné chez le promu Orléans 83 à 80 grâce à son intérieur américain Chris Horton (27 points, 15 rebonds).

Mal en point depuis le début de la saison, Strasbourg a réagi en remportant son deuxième succès aux dépens de Pau-Orthez 69 à 65. Gabe York a été le meilleur marqueur de la SIG avec 24 points. L'Elan béarnais a subi sa troisième défaite d'affilée.

Nanterre aussi a perdu pour la troisième fois consécutive, et dans les grandes largeurs, à Boulazac, 91 à 62. Alpha Kaba a réussi un gros double-double (20 points, 19 rebonds) pour l'équipe du Périgord.

Comme Pau et Nanterre, Limoges présente aussi un maigre bilan de 2 victoires et 5 défaites après son net échec à Gravelines 92 à 80. L'Américain Erik McCree a inscrit 22 points pour le BCM.