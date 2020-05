" Il y a beaucoup à dire" : Mitrovic dénonce la "méthode" de l'Asvel

JEEP ÉLITE - Zvezdan Mitrovic, licencié par son club de l'Asvel, a pris acte de la décision du club dirigé par Tony Parker mais a dénoncé la méthode.

Le Monténégrin Zvezdan Mitrovic a pris acte vendredi de son licenciement de son poste d'entraîneur de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, son avocat dénonçant la "méthode" employée par le club. "Il y a beaucoup à dire sur la méthode, les soi-disant motifs et les conséquences de cette décision inédite", explique un communiqué de son avocat, Me Xavier Le Cerf-Galle.

"L'heure et le lieu ne sont toutefois pas aux plaidoiries ni même à commenter les éléments de langage présidentiels qui n'ont convaincu que leur auteur et son cercle de conseillers", poursuit le communiqué. "Ce temps viendra, si toutefois les avocats de l'Asvel et moi-même ne parviennent pas à régler rapidement et amiablement cette situation injustifiable qui a stupéfait la planète basket", ajoute Me Le Cerf-Galle.

Jeep Elite L'ASVEL a bien limogé Mitrovic HIER À 15:50

Play Icon WATCH Parker : "Je ne vois pas comment on pourrait commencer une saison à huis clos" 00:01:05

"Licencier Zvezdan Mitrovic après ce qu'il a apporté à cette organisation en dix-huit mois, car un arbitre lui a sifflé une faute technique, c'est un peu comme si Jean-Paul Rappeneau avait viré Gérard Depardieu du tournage de Cyrano de Bergerac pour avoir parlé trop fort lors de la tirade du nez", a-t-il conclu. Vendredi, le président de l'Asvel, Tony Parker avait confié dans un entretien accordé au quotidien sportif L'Equipe, "qu'il était évident que la procédure en cours n'est pas liée aux résultats sportifs".

"Il y a des limites qui ont été franchies, des choses qui avaient été négociées avec lui, avant son contrat, qu'il fallait respecter et il ne les a pas respectées", a ajouté le dirigeant, assez vague, tout en évoquant, sans plus de précision, "le respect envers les gens, l'image". Âgé de 50 ans, Zvezdan Mitrovic est arrivé à Villeurbanne en janvier 2018 en remplacement du Franco-canadien JD Jackson. Avec lui, le club villeurbannais a remporté la saison dernière le championnat de France et la coupe de France.

Au moment de l'arrêt de la saison, Villeurbanne était co-leader du championnat de France Elite avec Monaco et Dijon mais aussi 15e sur 18 en Euroligue à trois points des 7e et 8e place, les dernières qualificatives pour les quarts de finale de l'épreuve.

Play Icon WATCH Parker : "Quand Jean-Michel Aulas m’en a parlé, j’ai pris cela comme un honneur" 00:01:31

Jeep Elite L'ASVEL a bien limogé Mitrovic HIER À 15:50