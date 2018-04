Bientôt opéré du genou, Kyrie Irving ne rejouera plus cette saison avec les Boston Celtics

Le meneur et meilleur marqueur de Boston Kyrie Irving ne rejouera pas cette saison et va être opéré à nouveau au genou gauche, a annoncé jeudi son équipe. Irving, 26 ans, avait subi une intervention qualifiée par son équipe de "mineure" au genou gauche le mois dernier et devait manquer initialement trois à six semaines de compétition. Il va non seulement manquer les play-offs NBA qui débutent le 14 avril, mais il va être de nouveau opéré samedi et sera convalescent pendant quatre à cinq mois.

"L'intervention prévue samedi est destinée à retirer deux vis qui avaient été placées pour consolider la fracture de la rotule survenue durant la finale 2015", ont expliqué les Celtics. "Après l'intervention mi-mars où un fil posé (lors de cette même opération de 2015) avait été retiré, on a constaté la présence d'une infection au niveau du genou et pour être sûr que cette infection ne reste pas en place, les vis doivent être retirées", a poursuivi la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA.

C'est un coup très dur pour Irving et pour Boston, 2e de la conférence Est et prétendant au titre NBA. Irving, 26 ans, avait quitté Cleveland pour Boston l'été dernier pour ne plus être dans l'ombre de LeBron James. Il affichait cette saison des moyennes de 24,4 points et 5,1 passes décisives par match.