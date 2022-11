Cela ne pouvait plus durer. Depuis le 30 juin dernier et la demande de trade que Kevin Durant avait laissée fuiter dans les médias américains, le vent du changement promettait de souffler sur Brooklyn. Ce mardi, quatre mois plus tard, les Nets ont annoncé leur séparation avec Steve Nash, entraîneur qui semblait coupé de son groupe, et ô combien nerveux.

"Les Brooklyn Nets et leur coach principal Steve Nash ont convenu de se séparer", peut-on lire dans le communiqué de la franchise new-yorkaise, dont le début de saison est indigent, en décalage avec le talent de son effectif. Deux victoires, cinq défaites et aucun sentiment de révolte perçu chez Durant ou autre Kyrie Irving. C'en était trop.

"Depuis qu'il est devenu entraîneur-chef (en septembre 2020, NDLR), Steve [Nash] a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat", a écrit le GM Sean Marks. Plus qu'une formule de politesse, tant le job de Nash était spécifique.

