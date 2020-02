Kyrie Irving, la star des Nets de Brooklyn, va subir une opération de l'épaule droite, qui le gêne depuis début novembre, et ne jouera plus de la saison, a annoncé sa franchise, confirmant une information du média The Athletic.

"Notre priorité numéro 1 est la santé à long terme de nos joueurs (...). Nous avons une vision d'ensemble. Nous ne préparons pas les deux, trois prochains mois, mais les deux, trois prochaines années", a déclaré Sean Marks, le manager général des Nets.

L'ancien joueur des Cavaliers et des Celtics a déjà manqué 26 matchs cette saison, après avoir subi un choc à l'épaule le 4 novembre. Pour éviter l'opération, il avait reçu une injection de cortisone le 24 décembre, ce qui lui avait permis de revenir sur les parquets le 12 janvier. Mais une blessure au genou droit le 1er février l'ayant à nouveau écarté, Kyrie Irving est toujours gêné par son épaule, les effets de la cortisone s'étant dissipés.

Au rang des blessés des Nets, Kyrie Irving rejoint Kevin Durant, l'autre star recrutée par la franchise l'été dernier. L'ancien joueur des Warriors de Golden State n'a pas joué de la saison, se remettant de son opération après sa rupture du tendon d'Achille.